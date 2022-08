Pantanal: José Leôncio fica decepcionado com atitude de Jove

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (03) José Leôncio (Marcos Palmeira) precisou dar um corte na fala de Jove (Jesuíta Barbosa), depois do filho sugerir que a sela de prata seja de Tadeu (José Loreto). Apesar do clima de união entre pai e filho, a tristeza que Jove está sentindo em relação ao seu casamento com Juma (Alanis Guillen), está deixando o rapaz sem esperanças para o futuro.

Uma comitiva dos peões saiu da fazenda e o simples som do berrante de Tadeu, se despedindo de Zé Leôncio, deixa o fazendeiro emocionado. Vendo o pai tocando seu berrante para o irmão, Jove sugere que deveria estar junto do grupo, porém Zé Leôncio diz que Tadeu é quem deve comandar a trupe.

“Se o senhor quiser eu abro mão até da sela de prata… (…) Eu abro mão daquela sela com um sorriso no rosto se você der ela para o Tadeu”, sugere Jove. José Leôncio não gosta nada da ideia. “Aquela sela vai fica onde ela tá… Sem dono. Pelo menos até que essa situação toda se ressorva entre ocê e o seu irmão”, responde o fazendeiro, dando um corte na fala do filho.

Com quem vai ficar a sela de prata? (Foto: José Miguel Júnior/ Globo)

Logo ele entende que a fala de Jove foi um recado sobre José Lucas (Irandhir Santos). O marido de Juma continua firma na ideia de que não considera mais Zé Lucas como seu irmão. José Leôncio não abre mão do primogênito, mas para por fim na conversa tensa entre eles, o fazendo diz que só vai dar seu sobrenome a José Lucas quando a situação entre os irmãos for resolvida.

Irma decide ter filho de Trindade Irma (Camila Morgado) tem um tremendo susto ao descobrir que está grávida de Trindade (Gabriel Sater). Mas, depois de digerir com calma a notícia, ela fica feliz com a situação inesperada. Principalmente, depois de ver Trindade comemorar o fato que vai ser pai. Só que essa notícia não será bem recebida pela futura vovó, Mariana (Selma Egrei). “Nós vamos voltar para o Rio. Amanhã mesmo. Primeiro para você fazer um exame confiável, para confirmar se está grávida mesmo”, informa Mariana. “E se eu estiver?”, questiona Irma que já tem total certeza sobre a gravidez. “Aí nós vamos ter que pensar seriamente sobre esse assunto. (…) Nos riscos que você correrá se for levar adiante essa gestação”, responde a avó de Jove.

Irma não entende para onde a mãe quer levar a conversa. “Uma gravidez, filha, ainda mais na sua idade… Pode implicar em muitos riscos. (…) Alguém tem que pensar nas consequências, não é? (…) Se você realmente estiver grávida daquele peão, nós vamos ter que tomar alguma atitude.”. Logo, Irma interrompe a mãe, pois não gosta da ideia de Mariana sobre interromper a gravidez. Depois de pensar com calma em relação aos ricos dessa gestação, Irma decide seguir com a gravidez.

