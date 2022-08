Pantanal: José Leôncio pega Juma e Zé Lucas em momento quente e clima fica tenso

Parece que não será somente Jove que vai cair em tentação. Ao que indica o resumo dos próximos capítulos de ‘Pantanal‘, escrito por Bruno Luperi, Juma e José lucas serão pegos pelo matriarca da família em um momento um tanto quanto constrangedor.

José Leôncio vai visitar a tapera de Juma para tentar convencê-la a voltar para a fazenda e para Jove. Mas, ao chegar onde ela e Zé Lucas estão morando, ele vai se deparar com a mocinha da história encarando o peito sem camisa do cunhado.

A jovem onça vai anunciar que irá lavar roupa no rio e, comovida pelos ajustes que o ex-caminhoneiro fez na casa, ela se oferecerá para lavar a roupa dele também. O moço não irá perder tempo e vai tirar a camisa do próprio corpo para que ela a lave.

Pantanal: José Leôncio flagra momento íntimo de Juma e José Lucas (Foto: Reprodução / Tv Globo)

Muito encabulada, Juma vai se pegar olhando para o corpo semi-nu de Zé Lucas. Mas, lá, no fundo, a obsessão do primogênito do fazendeiro não foi embora e ele vai acabar retribuindo o olha da menina.

E qual vai ser a reação de José Leôncio diante da situação? A tensão e o clima quente vão se intensificando até que o momento de tentação será interrompido por Leôncio, dizendo: “Ia dizê bom dia… Mais, pelo que tô vêno, ocês tão têno um dia bão até que demais”.

O filho vai admitir que foi até o casebre para se desculpar com a nora, mas que não esperava ver a cena. “Vim atráis da Juma… Tava preocupado c’o ela”, dirá ele em uma desculpa esfarrapada. Zé Leôncio vai ignorar o comentário dele e voltará sua atenção para Juma.

“Ele me mintiu… Ele engano eu… E quis enganá o Véio… E isso num tem perdão!”, dirá o pecuarista. “Se ocê insistí nessa sua teimosia, vai causa uma desgraça entre dois irmão. E isso eu num vô sabê perdoá!”, afirmará o marido de Filó, interpretada por Dira Paes.

