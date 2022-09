Pantanal: José Leôncio revela doença e deixa Filó preocupada

‘Pantanal‘ está mais movimentada do que nunca. José Leôncio vai começar a sentir sintomas de que pode estar com uma doença grave e, na próxima semana, o pai de Jove vai sentir um mal-estar e preocupará Filó.

A situação e indisposição do amado faz com que a mãe de Tadeu entre em pânico e peça para que José Leôncio vá para São Paulo fazer alguns exames. O que está causando todos esses sinais é algo além do físico.

A indisposição do homem vem em decorrência dos conflitos com os próprios filhos e noras, já que Tadeu se recusa a se casar com Zefa, Juma se recusa a ficar na fazenda, José Lucas sofre uma tentativa de assassinato e Tadeu ainda o desafia a oficializar a união com a mãe de seus filhos.

Doença de José Leôncio deixa Filó em pânico (Foto: Reprodução / Globo)

José Leôncio vai morrer no final de ‘Pantanal’ Depois de finalmente se casar com sua amada, José Leôncio vai passar mal e morrerá de forma trágica. No dia seguinte ele não acordará se sentindo bem e terá um mal súbito na sala de sua própria casa.

“Estava escrito, filho. Nossas histórias também não terminam aqui. Tem seus filhos, seus netos… Tem que cuidar deles, que nem eu cuidei de ocê. Agora tô cansado dessa vida. Chegou minha hora de descansar. Até um dia, filho! Cuida bem da tua comitiva!”, dirá o Velho do Rio ao filho.

Perto do local, Filó verá as crianças conversando com o “novo” Velho do Rio. “Por que só essas crianças veem esse Velho do Rio? Se ele é mesmo o meu Zé Leôncio, por que não aparece para mim?”, questionará a cozinheira.

