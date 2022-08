Pantanal: José Leôncio terá final trágico e promete causar comoção na trama

Parece que o destino de José Leôncio não mudará na nova versão de ‘Pantanal‘. O personagem terá um fim trágico e acabará morrendo depois que se casar com Filó — vivida por Dira Paes.

+ Pantanal: José Lucas perde casamento e quase acaba com sua vida

Segundo informações divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, a cena da morte do “rei do gado” deverá ser gravada nos próximos quinze dias. Porém, acalmem o coração: ela só será exibida nas semanas finais do folhetim.

O pai de Jove e José Lucas vai finalmente subir ao altar com a mãe de Tadeu e, no dia que seguirá, ele vai aparecer sem vida. Durante o velório, os entes queridos do fazendeiro estarão muito comovidos diante da situação. José Leôncio vai morrer na reta final da novela (Foto: Globo)

Como será o velório de José Leôncio? O velório será com o típico clima da novela, já que uma chalana ficará responsável por conduzir o corpo do personagem e o caixão. Os tripulantes serão os amigos, familiares e peões.

Todos, incluindo sua viúva, filhos, nora e tantos outros que fizeram essa história ser tão emocionantes, vão estar visivelmente abalados devido a sua partida tão repentina. Será que Bruno Luperi vai conseguir fazer com que a gente cai no choro, assim como seu avô conseguiu na primeira versão? É o que todos nós estamos ansiosos para ver acontecer nos próximos capítulos do remake de ‘Pantanal’, originalmente lançada em 19991 pela Rede Globo de Televisão e escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa. LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE O MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Simone volta ao Brasil e fala sobre a possibilidade de ter ido “foragida” para o exterior

+ Após eliminar 3kg, Nicole Bahls coloca lingerie minúscula e volume bronzeado fica marcado: “Até dei zoom”

+ Abalada, atriz esclarece romance com João Gomes: “Me machucava muito”