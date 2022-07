Pantanal: José Leôncio vira inimigo de Tenório por causa de Bruaca e Alcides

Sem perceber, José Leôncio acabará comprando uma briga com o vilão de ‘Pantanal‘, Tenório. Depois da castração de Alcides, Bruaca vai pedir abrigo na casa de Zé Leôncio e, a pedido de Filó, ele acolherá a vizinha na residência.

+ Pantanal: conheça o novo affair de Jove que abalará o seu casamento com Juma

De início, o pai de Jove não vai ficar muito convencido de que essa é uma boa ideia e ele não quer exatamente o que vai acontecer: problemas com o vizinho. Porém, ele acabará cedendo.

Depois de humilhada, Bruaca vai revelar toda a verdade sobre o que aconteceu com ela e Alcides à mãe de Tadeu. Assim, a personagem de Dira Paes vai acabar tomando as dores da sua mais nova amiga.

José Leôncio vira inimigo de Tibério (Foto: Reprodução / Tv Globo)

A mulher vai aconselhar Maria a lutar por seus direitos e, assim, pedir ajuda de José Leôncio. Ele vai ouvir atentamente a tudo que ela tem a dizer e decidirá pedir ajuda a um advogado.

O fazendeiro falara com a mãe de Guta que, mesmo tendo traído seu marido, ela possui, sim, direitos assegurados por lei e oferecerá todo o seu apoio e ajuda para ela poder processar Tenório.

Mas Tibério nem vai saber que sua ex-mulher está hospedada na casa do rival e quando for pedir ajuda a ele, vai encontrar Maria. Depois do susto, Tenório vai se manter calado sobre o assunto e vai ficar com a pulga atrás da orelha assim que souber que Leôncio está dando apoio a ela.

Já em casa, o vilão falará: “O que aquela Buraca tava fazendo lá? Ela e aquele peão devem tá se fartando feito dois porcos que são. Eu falei pra ela í pra longe daqui… Mas, não… Ela tinha que í pará justo na casa de quem? Pro meu vizinho querê me botá ela na Justiça contra mim é um pulo. Eu podia entrar antes, prestando queixa de tentativa de homicídio… Mas eu não posso ter a Justiça no meu pé. Vim até aqui justamente pra não levantar suspeita. Se qualquer juizinho de merda fizer uma devassa nos meus negócios, eu tô perdido. Eu num queria fazer uma besteira, Bruaca, mas você tá me obrigando”.

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE ‘PANTANAL’:

+ Pantanal: Alcides convida Bruaca para ir embora juntos, após transa

+ Pantanal: Bruaca demite Zefa, após briga

+ Pantanal: Velho do Rio faz previsão assustadora para Juma e caos estará próximo

BOMBOU: ENTENDA A ‘BRIGA’ entre MAÍRA CARDI e o EX-BBB PAULO ANDRÉ