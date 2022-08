Pantanal: José Lucas ganha cheque do pai, ao deixar a fazenda

Nos próximos capítulos da novela das nove, José Lucas (Irandhir Santos) irá se despedir da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). O peão vai deixar a fazenda ao lado de Érica (Marcela Fetter) e do sogro. Todos se surpreenderam com o retorno da jornalista, que se envolveu com Zé Lucas recentemente.

De volta ao Pantanal, Érica vai aparecer na fazenda acompanhada do pai, Ibrahim (Dan Stulbach), que irá cobrar postura do peão, já que a jornalista está gravida. Sem saída, Zé Lucas irá embora com o sogro e a amada, a fim de tentar uma nova vida.

Na hora de ir embora, José Lucas surpreende o pai e o irmão, Jove (Jesuíta Barbosa), com uma revelação: “Eu te dô a minha palavra de que num aconteceu nada entre nóis… Mêmo porque ela nunca teve olho pra mais ninguém além d’ocê”. Para concluir o momento de reconciliação, José Leôncio decide presentear o filho com um cheque.

Érica aparece grávida, nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. (Foto: TV Globo)

Juma irá impedir que José Lucas atire em onça José Lucas está se provando como uma ótima companhia para Juma (Alanis Guillen), já que a menina-onça e Jove estão dando um tempo na relação. Os dois estão se entendendo na tapera. Mas, como toda boa mãe, Maria Marruá (Juliana Paes) aparece no local, encantada como onça, para se certificar que está tudo bem.

Na forma de onça desde que morreu, Maria Marruá ronda constantemente os arredores da tapera, principalmente quando sente que a filha pode estar em perigo. E, da última vez que encontrou com Zé Lucas, a onça interrompeu uma tragédia de acontecer. Mas, desta vez, será diferente.

“É onça… Ela voltou! (…) Ela tá rondando a casa outra vez. (…) Deve ter vindo atrás da criação”, alerta Zé Lucas, ao ouvir os esturros. “Deixa a arma, Zé Lucas (…) É só a mãe”, explica Juma. O peão fica com medo da onça. “Daqui um pouco ela vai embora… Ocê vai ver”, diz Juma, de forma carinhosa com o cunhado. “Ela não veio atrás de comida. Ela veio ver se tava tudo bem mais eu”.

