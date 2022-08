Pantanal: José Lucas largará Érica no altar, confira as imagens do casamento

O tão esperado casamento entre Zé Lucas (Irandhir Santos) e Érica (Marcela Fetter) está chegando na próxima semana, em ‘Pantanal’. O relacionamento terminará após o peão descobrir sobre o aborto sofrido pela jornalista, momentos antes de começar a cerimônia.

Érica ficou arrasada ao descobrir que perdeu o filho que esperava de José Lucas e, para piorar, ainda precisa lidar com a manipulação dos pais que não permitem a moça contar sobre o aborto espontâneo para o noivo.

O casamento, que está previsto para ir ao ar na próxima semana da trama, será cheio de emoções. Érica irá surpreender Ibraim (Dan Stulbach) e José Lucas ao entrar na sacristia da igreja no dia do seu casamento, pouco antes da cerimônia começar.

José Lucas e Marcela como noivos. (Foto: Globo/João Miguel Júnior)

O político tentará impedir que a filha conte algo, mas seus esforços serão em vão. Zé Lucas lamentará o ocorrido e que ela tenha vivido esse momento de forma tão solitária. Mas a postura do peão mudará, quando perceber que Ibraim já sabia de toda a história. Ele se sentirá enganado e desistirá do casamento.

Velho do Rio tentará ressuscitar personagem Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, o Velho do Rio (Osmar Prado) tentará trazer de Roberto (Caue Campos) de volta à vida. O rapaz ficará com suspeitas em relação ao pai com o tiro que José Lucas levou e decidirá investigar sobre o ocorrido. Porém, quem vai com ele à fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) é Solano (Rafael Sieg), um assassino de aluguel que Tenório (Murilo Benício) contratou e se passa por peão.

O barco passará por uma área encoberta de árvores e lá eles encontrarão o Velho do Rio, em forma de sucuri. Solano lutará com a cobra e acabará caindo na água. Roberto irá estender o braço para ajudá-lo, mas, no pânico de tentar se salvar, o criminoso puxará o rapaz para o rio e, consequentemente, irá afogá-lo.

A sucuri se afastará e ele consegue voltar para o barco com Roberto. Solano irá perceber que o rapaz está morto. Momentos depois, já na forma humana, o Velho do Rio trará o corpo de Roberto até à beira e tentará ressuscitá-lo. “Ocê tá livre desse fardo agora… Livre de tudo que não lhe pertence… De tudo que nunca lhe pertenceu! Ocê tá livre, menino…”, dirá o Velho, aceitando que o rapaz partiu.

Velho do Rio tentará ressuscitar Roberto. (Foto: Globo)

