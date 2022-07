Pantanal: José Lucas pede beijo a Juma e enfrenta onça e Velho do Rio

José Lucas (Irandhir Santos) está completamente apaixonado por Juma Juma (Alanis Guillen). Nos capítulos previstos para serem exibidos nestas quinta (7) e sexta-feira (8), de acordo com o jornal Extra, o peão vai até a moça para dizer que não está nem um pouco preocupado com a disputa da sela de prata com Jove (Jesuita Barbosa) e Tadeu (José Loreto) e que só pensa nela.

Juma se aborrece e manda o cunhado ir embora, mas ele vai além: “Se ocê me dé um bêjo eu vô m’embora, Juma… Um bêjo… E eu num vorto nunca mais!”.

No entanto, Juma também percebe que não consegue esconder que também o deseja. José Lucas prossegue: “Eu num quero riqueza nenhuma do meu pai… Num quero nada dos meus irmão… De tudo o que eu vi nessa vida, Juma, eu só quero uma coisa… Ocê! E eu num sei mais como escondê esse sentimento…”.

Então o peão tenta beijá-la. É quando Juma grita para ele ir embora, ou irá mordê-lo. “Então vira onça, Juma! Vira onça e arranca a minha orelha! Senão eu num vô m’embora!”, enfrenta José Lucas.

Juma rebate e diz que não sente raiva dele, nem amor. Neste momento José Lucas propõe que a moça fuja dali com ele. Ela nega, fazendo com que o rapaz tente dominá-la, como um bicho. A onça, então, surge e se coloca entre os dois, no intuito de proteger Juma. José Lucas puxa a faca e tenta conter o seu pavor, enfrentando o animal.

É quando ouve-se a voz de Velho do Rio (Osmar Prado) à porta da tapera, ordenando que o peão largue a arma, mas José Lucas não desiste da luta. “Ocê tá chamâno desgraça! Uma hora ela vem! (…) Vá s’embora… Em paz. Ocê num vai tê essa chance ôtra vez! Ela num lhe qué…”, insiste o ancião com o neto.

Juma também o expulsa de vez. Por um momento, José Lucas recobra a consciência e se rende. Velho do Rio o solta, o peão monta em seu cavalo, lança um olhar dolorido para Juma e some dali. A onça, por sua vez, se embrenha no mato, deixando claro para a “filha” que não aprova o romance. Rumo à fazenda, José Lucas reflete: “Qué que ocê tá fazêno, Zé Luca?! Querêno tomá a mulhé do teu irmão?! (…) Ocê tá chamâno desgraça na tua vida… E num é de hoje!”.