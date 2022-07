Pantanal: José Lucas pede perdão a Juma

Não faz muito tempo, José Lucas (Irandhir Santos) fez Juma (Alanis Guillen) passar por um momento de tensão. O peão tentou levar a moça à força da tapera, mas uma onça apareceu para proteger a menina. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (25) o peão tentou se redimir para a cunhada. Passado o casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) com Juma, e a chegada de Érica (Marcela Fetter) na fazenda, o peão finalmente entendeu que a onça e ele não têm os destinos entrelaçados. Então ele procura pela menina onça para pedir perdão, por tudo que lhe causou de mal.

+ Pantanal: Érica partirá em pedaços coração de José Lucas

“Ocê já me atentou uma vez… Eu juro que te mato se ocê chegar perto de mim de novo!”, diz Juma, ao ver José Lucas chegando perto do seu barco. O peão tranquiliza a menina, dizendo que não precisa ter medo. Juma fica desconfiada com a conversa. “Cada vez que penso naquilo, me dá um arrependimento que até me dó… Eu cheguei a pensar em ir embora daqui (…) eu não poderia ir embora sem o seu perdão… E o do mano Joventino”, continuará ele. A onça, aos poucos, se desarma ouvindo as explicações de José Lucas, mas não responde se o perdoa por tudo o que ele fez a ela.

Irma revela para mãe que está grávida

Irma (Camila Morgada) conseguiu superar sua paixão por José Leôncio (Marcos Palmeira), depois de ter se acertado com Trindade (Gabriel Sater). A tia do Jove está andando pra cima e pra baixo com o peão pela fazenda. Porém, a mãe da madame, Mariana (Selma Egrei), está desconfiada de que mais alguma coisa está por vir desse relacionamento.

“Filha, você não acha que… Não vá me dizer que você…”, questiona Mariana, já com a pulga atrás da orelha. Irma confirma, apavorada, que está grávida de Trindade. “Eu fiz o teste que o Jove comprou para a Juma em Campo Grande… E deu positivo”, continua ela. “E agora, o que nós vamos fazer?”, questiona a mãe dela, preocupada com o futuro.

Saiba as últimas notícias da TV:

+ Cara e Coragem: Jonathan chama Anita de Clarice

+ Ao vivo! Aluno falta em dia de prova, é entrevistado e manda recado hilário para professor

+ Pela primeira vez, Ivete Sangalo rebate críticas após a estreia de seu novo programa

BOMBOU: JULIETTE revela QUE FOI BARRADA de IGREJA em BARCELONA









” src=”https://youtube.com/embed/mKao_1175mQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>