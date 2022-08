Pantanal: José Lucas sai de rejeitado a “rei do gado” para sogro

Érica (Marcela Fetter) e José Lucas (Irandhir Santos) estão felizes por esperarem um bebê em Pantanal. Nem mesmo o casamento imposto pelo pai da moça, Ibraim (Dan Stulbach), os abalou. Ambos disseram que casam, sem colocar nenhum empecilho na decisão do deputado. Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira (8/8), os três chegam a São Paulo e Ibraim tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os negócios de José Leôncio (Marcos Palmeira), o que faz aumentar seu interesse pelo novo genro.

E não é só o dinheiro de José Lucas que o interessa. É também sua história e sua relação com a terra, um discurso bonito e sincero que o político pretende usar a seu favor durante a campanha para reeleição. Ao ser apresentado a outros membros do partido do sogro, José Lucas passa a ser chamado de “o rei do gado”, algo que é motivo de orgulho, mas também preocupação, por parte de José Leôncio.

Quem entra na trama no capítulo de hoje como cúmplice das segundas intenções de Ibraim é sua esposa, Ingrid, interpretada por Gisela Reimann, em uma participação com gostinho de homenagem, já que a atriz viveu a personagem Érica na primeira versão, há mais de 30 anos. “Cheguei à novela Pantanal quando ela estava no auge do sucesso, só se falava nisso. Entrei de repente num elenco que eu já admirava, em uma novela que eu assistia. Foi um sonho”, comenta Gisela.

