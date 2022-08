Pantanal: José Lucas se despede de Juma

No capítulo desta sexta-feira (05) José Lucas (Irandhir Santos) finalmente vai ver que o destino de Juma (Alanis Guillen) não é ao lado dele. O peão se apaixonou pela menina-onça desde a primeira vez que a viu e, depois que ela se casou com seu irmão, os dois devolveram uma amizade um pouco controversa. Mas, a briga entre Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma fez com que Zé Lucas se mude para a tapera para fazer companhia para a moça.

Só que para surpresa do peão, Érica retorna a fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), ao lado de seu pai, e conta que está grávida. Zé Lucas vai conversar com a jornalista sobre a gestação e aceitar se casar com ela. O peão vai se mudar para São Paulo junto com a amada, mas antes de ir, faz questão de se despedir de Juma.

Emocionado, Zé Lucas se despede de Juma. (Foto: Globo)

Confira as primeiras imagens do novo affair de Jove O sofrimento de Jove parece não ter fim em ‘Pantanal’. O rapaz pede ajuda ao pai para se libertar da dor de não ser perdoa por Juma e, José Leôncio, incentiva o filho a mergulhar a cabeça no trabalho. Jove partirá para Santa Catarina nos próximos capítulos da novela, onde vai conhecer Miriam.

Miriam (Liza Del Dala) é a agroecóloga que está à frente do projeto piloto que Jove implementa com a ajuda de Matilde (Mareliz Rodrigues). A sintonia entre os dois quando se encontram é imediata. O filho de Zé Leôncio fica admirado com o conhecimento de Miriam sobre o assunto. Enquanto isso, no Pantanal, Juma e o Velho do Rio (Osmar Prado) sentem que o rapaz está cada vez mais distante, e não se trata apenas dos quilômetros que os separam. Confira as primeiras imagens oficias do novo affair de Jove:

Miriam, novo affair de Jove em ‘Pantanal’. (Foto: Globo)

