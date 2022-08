Pantanal: José Lucas se irrita com tapera, Juma manda o embora

Parece que a relação tranquila entre Juma (Alanis Guillen) e José Lucas (Irandhir Santos) está próxima do fim. Nos próximos capítulos da novela das nove, a menina-onça fará um convite para o peão, bem nas entrelinhas, e ele entenderá o recado. José Lucas e Juma vão voltar a se aproximar. O peão está ajudando a esposa do irmão a cuidar da tapera, inclusive realizando alguns reparos no local. O primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira) dirá que deseja derrubar uma árvore, para conseguir madeira e reformar a tapera. Juma não vai gostar da ideia.

A conversa não vai muito para frente e a menina-onça deixará claro que está incomodada com a presença dele na tapera. “Então porque ocê num vorta lá pra sua casa?”, diz ela, como sugestão. José Lucas pergunta o que está acontecendo ali. Juma responde que quando Jove estava lá, lhe ensinava a ler e escrever. O entende bem o “convite” de Juma. “Então ocê vorta lá pra ele… Ou traz ele de arrasto pra cá…”, comentará o José Lucas. Irritado com toda a situação, resolve ir embora da tapera.

José Lucas e Juma tem seu último desentendimento e o peão vai embora da tapera. (Foto: Globo)

Jove vai pra cima de José Lucas ao encontrá-lo com Juma No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (01) mostrou que a crise entre Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma está cada vez pior. José Leôncio precisou ir atrás de José Lucas, antes que Jove chegasse à tapera, para poder entender a aproximação dele com a nora. Logo em seguida, Jove chega ao local e se revolta ao encontrar o irmão e a mulher juntos.

No local, Jove já vai pra cima do irmão, que são separados por José Leôncio. Juma fica sem reação e insisti em dizer que Jove a traiu. A menina-onça chora ao ver o pai e os irmãos brigando. Jove tenta, mais uma vez, partir para cima de José Lucas. Ao receber mais uma resposta afiada de Juma, Jove vai embora. Em seguida, sozinho com o pai, Jove faz jura de morte a José Lucas.

