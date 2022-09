Pantanal: Jove e Juma discutem que tipo de ser é o Velho do Rio

No capítulo desta quinta-feira (01), Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) vão se questionar sobre a origem do Velho do Rio (Osmar Prado), em ‘Pantanal’. Durante uma conversa, o casal troca algumas reflexões sobre a entidade e o filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) completará, dizendo haver muita ciência no que o guardião das matas explica.

+ Pantanal: Possuída pelo Cramulhão, Irma prevê morte e assusta todos na mesa

A discussão se inicia quando Jove pergunta a Juma se ela acredita que o Velho do Rio seja um ser encantado. “Se é encantado ou gente encarnada, eu não sei. Só sei que ele cuida disso tudo” responde a menina-onça. O rapaz fala que o Velho é uma espécie de guardião espiritual do Pantanal.

Jove e Juma discutem origem do Velho do Rio. (Foto: Globo)

Mariana planeja fechar negócio com Bruaca Após entender que sua situação financeira mudou, Mariana (Selma Egrei) decidiu se mudar para fazenda de José Leôncio, para ficar ao lado de Irma (Camila Morgado) e Jove. Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, Mariana planeja adquirir terras na região. Recentemente, ela vem apoiado Maria (Isabel Teixeira) na luta pelos seus direitos no divórcio com Tenório (Murilo Benício).

Como Maria sabe do desejo de Mariana em adquirir terras na região, as duas vão planejar fechar um negócio. “A minha parte eu só não lhe dou, porque preciso do dinheiro”, falará Maria. “Mas eu lhe vendo, porque que eu não vou querer viver perto dele. Eu quero recomeçar a minha vida longe daqui”, completará a Bruaca à Mariana.

Mariana planeja comprar terras de Mariana. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

