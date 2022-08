Pantanal: Jove e Miriam trocam olhares apaixonados no capítulo desta terça-feira (09)

Parece que no capítulo de hoje, 09 de agosto, Jove vai ficar bem confuso com o seu coração. Na tentativa de esquecer os problemas de seu casamento com Juma, o mocinho vai acabar flertando com Miriam, a nova personagem de ‘Pantanal‘.

Mas pera lá porque, além dos olhares apaixonados, Jove vai fazer uma confissão em determinado momento da novela. Ele dirá: “Eu gostei de ficar aqui, fazia tempo que não me sentia tão bem”.

A princípio, Miriam não vai gostar muito da cantada do moço e vai tentar desconversar, ao se sentir um tanto quanto sem graça. Quando será que a moça cairá nas graças e encantos do filho de José Leôncio?

Jove encontra Miriam pela primeira vez em ‘Pantanal’. (Foto: Divulgação / Globo / João Miguel Júnior)

O capítulo de hoje vai começar com os próximos enamorados andando em meio a um campo de plantio e discutindo sobre as técnicas que Miriam domina. Em seguida, eles irão conversar sobre as plantações em si e ela o convidará para ficar mais alguns dias na fazenda.

Jove mais que depressa topa a proposta de Miriam. Na hora de dispensar o moço, a agroecologa vai reforçar-lhe que todos chegam muito cedo para iniciar os trabalhos no local.

Liza Del Dala, atriz de Miriam, fala sobre a personagem Que a versão nova de Miriam veio para dar o que falar, isso é fato! Liza Del Dala, a atriz que dá vida a ela, comentou como está sendo essa experiência em ‘Pantanal’. “Miriam é uma jovem engajada em salvar o futuro, e ela entende que melhorar a forma de viver da sociedade reflete muito na sua própria qualidade de vida e na vida de quem ama”, afirmou Liza.

A artista ainda completou: “Ela é uma mulher com uma alma esperançosa, e é daí que parte sua energia para tornar-se essa ponte entre “o velho e o novo”. Miriam é altruísta e não tem medo desse ser seu modus operandi em todas as áreas de sua vida”.

Além disso, ela também soltou um spoiler sobre o que vai rolar entre a forasteira e Jove. “A relação de Miriam e Jove se inicia através da afinidade que os dois encontram no campo intelectual, e isso abre espaço para descobrirem novas afinidades, e uma sintonia começa a se estabelecer e em sequência um entrosamento entre os dois se cria, uma ligação orgânica”, ressaltou.

