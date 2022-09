Pantanal: Jove e Zé Leôncio desafiam a morte e o pior pode acontecer, nesta sexta (30)

Em ‘Pantanal‘, Jove e José Leôncio vão ficar cara a cara com a morte e o pior pode acontecer. Depois de um momento simbólico entre pai e filho, os dois vão dar de frente com uma tempestade no meio do caminho.

+ Após declarar voto, Felipe Neto manda indireta para Neymar usando vídeo de Bruna Marquezine

Essa é uma situação bem traumática para ambos, uma vez que Madeleine — mãe de Jove — acabou falecendo em um acidente aéreo. “Olha… O tempo tá fechado lá na frente…”, alertará o fazendeiro. Zé completa: “Vamos entrar por aquela brecha”. “Eu acho melhor a gente voltar”, diz o Jove enquanto pilotará a aeronave.

“Tá legal… Se a gente morrer, morremos juntos”, retrucará Jove. “Eu acho uma boa”, finalizará o “rei do gado”, enquanto ordenará que ao filho: “Não discute comigo”.

Jove e Zé Leôncio vão ficar à beira da morte (Foto: Reprodução / Globo)

Jove elogia José Leôncio e têm momento emocionante Enquanto voltam de uma bateria de exames de José Leôncio, Jove aproveita para dizer o quanto a influência do pai ajudou a mudá-lo para melhor, sendo que eles eram o exato oposto.

“Virou um peão de mão cheia e se mostrou um empresário melhor do que eu”, dirá Zé. “Eu fiz isso tudo pelo senhor. “Mas é verdade… Antes de te conhecer, eu não queria nada com a vida”, responde Jove.

“Ocê não calcula a satisfação que isso me dá… E o peso que me tira das costas saber que ocê vai tá aqui no dia em que eu faltar”, comenta o pai. “Mas esse dia ainda vai demorar muito, não vai?”, questiona o marido de Juma. “Vai. Pelo menos é o que ele diz”, retruca ele.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Demissexual? Giovanna Ewbank assume orientação sexual e revela o que ninguém sabia: “Trans*ndo”

+ Lumena Aleluia se revolta depois de ser comparada com Rosiane Pinheiro em “A Fazenda 14”

+ Casal do “Brincando com Fogo Brasil” quebra todas as regras e gera maior multa da história do reality