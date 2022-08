Pantanal: Jove perde controle do carro

No capítulo desta segunda-feira (08) Jove (Jesuíta Barbosa) vai chegar ao fundo do poço, ao tentar esquecer Juma (Alanis Guillen). A crise do casal quase provocará uma tragédia e o momento será sentido pelo Velho do Rio (Osmar Prado). Jove está caminho das fazendas do pai, localizadas em Santa Catarina, para entender melhor uma técnica de plantio. Ele vai estar dirigindo em alta velocidade e, por muito pouco, não se envolverá em um grave acidente.

+ Pantanal: Zé Leôncio recebe proposta inusitada dos filhos de Tenório

Enquanto o filho de Zé Leôncio dirige, aos prantos, o veículo, na tapera, o Velho do Rio perceberá que o neto está tentando fugir de Juma e esquecer o amor por ela. A menina-onça se assustará com as visões da entidade. Ao ouvir a voz da amada em sua cabeça, Jove perderá completamente o controle do carro. Ele quase baterá de frente a um caminhão. Retomando a consciência, o rapaz parará o carro no acostamento e receberá uma ligação. Matilde (Mareliz Rodrigues) avisará que Miriam (Liza Del Dala) o espera.

Velho do Rio assusta Juma com suas visões. Jove escapa de acidente. (Foto: Globo)

Alcides se declara para Maria Bruaca Alcides (Juliano Cazarré) anda dividido entre viver um amor de verdade ou realizar seu desejo de vingança. Mas parece que o peão está sendo sincero quando diz que quer ficar com Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, Alcides vai encontrar a ex-patroa na chalana e implorar para ela ficar com ele.

Bruaca teme o que Tenório (Murilo Benício) poderá fazer quando descobrir que eles estão juntos. “Ocê tâno do meu lado, eu morro feliz”, dirá Alcides. Maria chega a hesitar, mas Eugênio (Almir Sater) não vai permitir que a amiga recue. “Agora vai enfrentar a vida do lado do teu peão. Vai ser feliz, Maria Chalaneira, você merece”, dirá ele.

Sem ter para onde ir, os dois se dirigem para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e peão pede abrigo para a amada. O fazendeiro leva um susto e não gosta muito da ideia. Porém Filó (Dira Paes) convencerá Zé Leôncio a tornar Maria Chalaneira mais uma moradora da fazenda. E ainda será incentivada por ele a lutar pelos seus direitos.

Alcides leva Maria Bruaca para fazenda de Zé Leôncio. (Foto: Globo)

Veja as notícias da televisão:

+ Cara e Coragem: Pat pede separação a Alfredo

+ Além da Ilusão: Por vingança, Iolanda entrega Joaquim à Isadora

+ Antônio Fagundes deixa elenco de novela da HBO Max para trabalhar em novo filme