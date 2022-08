Pantanal: Julia Dalavia mostra cena do parto de Guta e fãs vão à loucura

As novidades de ‘Pantanal‘ não deixam de surpreender! A atriz Julia Dalavia, que interpreta Guta na novela, mostrou em suas rede sociais um pouco de como será o parto de sua personagem no folhetim.

+ Ludmilla recusa presente inusitado de Rihanna: “Eu tinha medo de tudo”

O nenê será fruto de sua relação com seu “irmão” de criação Marcelo, que até então, Tenório achava que era pai de ambos os filhos. “O nenê nasceu saudável e passa bem”, escreveu a artista na legenda da postagem.

Para o alvoroço dos telespectadores, o “pai” da criança deixou seu comentário no post de Julia. “Mamãe + linda que existe. Filho benção de Deus”, escreveu o ator da Globo, Lucas Leto. Já Jesuíta Barbosa, que dá vida a Jove, também deixou alguns comentários na foto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Dalavia (@juliadalavia)

O que os fãs estão falando sobre Guta? Apesar de a personagem fazer um super sucesso, tem alguns espectadores que não estão gostando muito do casal Gura e Marcelo. “Invés de separar a guta do Marcelo que e um casal insuportável vão separar a irma com trinds que todo mundo ama”, escreveu uma internauta.

Já outro declarou por meio de um tweet: “Guta grávida… Que lugar é esse que o povo consegue teste de gravidez, mas não consegue camisinha?”. Pois, é… Essa parece ser a dúvida de muitos que acompanham a novela de Bruno Luperi.

“Primeiro a Juma ficou grávida, depois a Irma e agora a Guta… Eita que esse Pantanal vai ficar pequeno com esse tanto de criança vindo aí”, afirmou uma fã de ‘Pantanal’. Outro “tweeteiro” de plantão disse: “Agora com a Guta grávida o Tenório vai se arrepender de não ter botado televisão e internet naquela casa”.

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE O QUE ROLA NA TELEVISÃO:

+ Ana Clara, apresentadora do Rede BBB, reclama de figurino e faz desabafo no ao vivo

+ Carolina Dieckmann faz revelação bombástica sobre cena clássica de ‘Laços de Família’

+ Com elenco quase fechado, próxima novela da Globo contrata atores de sucesso de ‘Pantanal’