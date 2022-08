Pantanal: Juma atira contra Tenório e coloca o fazendeiro para correr

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (19), Juma (Alanis Guillen) não gostou de ver Tenório (Murilo Benício) próximo a sua tapera, em ‘Pantanal’. O fazendeiro está desesperado para contra-atacar José Leôncio (Marcos Palmeira), que pode virar o novo proprietário de sua fazenda.

+ Pantanal: Zé Leôncio consegue ver Velho do Rio e descobre o maior segredo da entidade

Maria (Isabel Teixeira) ficou entusiasmada quando Jove (Jesuíta Barbosa) e seu pai demonstraram interesse em sua parte e concordou que eles fossem conversar com Tenório. Mas é claro que o ex-marido de Bruaca negou o direito da ex-mulher.

Tenório toma uma medida desesperada e decide ir atrás da esposa de Jove. Ele tenta propor a menina-onça para comprar suas terras, que se tornou dela por direito de posse. Só que Juma sabe que o fazendeiro é responsável por toda a desgraça que aconteceu na família. Ela atira contra Tenório e o coloca para sair correndo de lá.

Juma coloca Tenório para correr, a base de bala. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Juma tem postura surpreendente ao reencontrar Jove Sempre tão arredia, Juma terá reação inusitada quando reencontrar Jove, nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. Após viajar pelo sul do país e o Rio de Janeiro, o filho de Zé Leôncio está de volta a fazenda. Ele decide ir à tapera, após conseguir o perdão do Velho do Rio (Osmar Prado).

“Eu vim conversar com você, Juma. Isso é… Se você ainda quiser me escutar”, fala Jovem, deixando a amada surpresa. “Eu não acredito, Joventino… Ocê veio me ver?”, dirá Juma, se jogando nos braços do marido. Ela admitirá estar com saudades. “Me perdoa, Juma. Por favor, me perdoa… Me perdoa por tudo.”, dirá Jove.

Juma e Jove vão se reconciliar. (Foto: Globo)

Confira as últimas notícias da TV:

+ Valentina Francavilla assume arrependimento de ter participado de “A Fazenda 14”

+ Cantora famosa e esposa de ex-peão é confirmada para ‘A Fazenda 14’

+ ‘A Tarde é Sua’: Thiago Rocha está fora da bancada do programa e fãs se assustam