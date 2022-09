Pantanal: Juma dá à luz com a ajuda do Velho do Rio e vira onça

Nos próximos capítulos de ‘Pantanal‘, Juma vai finalmente dar à luz ao seu primeiro filho, mas, para isso, ela terá ajuda de uma pessoa especial. Quem vai dar aquela forcinha para a filha de Maria Marruá é ninguém menos do que o Velho do Rio.

+ Quem fica com herança da Rainha Elizabeth II? Fortuna acumula valor inacreditável

O nenê de Jove e Juma não vai nascer na fazenda de José Leôncio não. A moça vai decidir sair da casa dos sogros para ter seu filho na tapera onde foi criada. Vale lembrar que a cena do parto já está gravada a dois meses, quando o elenco viajou pela última vez para o pantanal no Mato Grosso do Sul.

De acordo com os resumos da emissora, o nenê irá nascer às margens do rio e quem ajudará Juma durante esse momento delicado será o Velho do Rio, mas depois de um momento tenso. A moça vai entrar em trabalho de parto depois de sobreviver aos atentados de Solano.

Juma dá à luz com a ajuda do Velho do Rio (Foto: Reprodução)

Como será o nascimento da filha de Juma? Depois de descobrir os planos maléficos do assassino de aluguel, Juma vai se vingar de Solano. Durante a luta, ele acabará morto e a filha de Marruá vai virar onça para carregar o corpo até o rio. Dias após a confusão, ela vai entrar em trabalho de parto.

A personagem vai se transformar no animal mais uma vez e despertar a sua desconfiança de que virou onça antes da morte do vilão contratado por Tenório.

Na trama original, escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1991, Juma batiza a filha com o nome da própria mãe, Maria Marruá. “É menina mulher, minha filha! Maria Marruá Leôncio. Filha de Juma Marruá!”, disse a personagem na primeira versão.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Bake Off Brasil: Morre, aos 27 anos, vice campeão da 7ª temporada do reality

+ Instagram da família real britânica comete gafe e seguidores ficam revoltados: ‘Bizarro’

+ Eita! Manoel Soares é acusado de assédio moral e Globo rebate declarações polêmicas