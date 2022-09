Pantanal: Juma não pensa duas vezes ao aceitar pedido especial de Muda

Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’ Muda (Bella Campos) irá fazer um pedido especial para Juma (Alanis Guillen). A moça está tomada pelo ódio, após saber que na divisão de bens entre Tenório (Murilo Benício) e Maria (Isabel Teixeira), ela ficou com as terras do Sarandi.

Juma irá aproveitar que a pequena Maria estará tirando um cochilo e colocará a conversa em dia com Muda, que coloca toda sua fúria para fora. “A dona Maria e o Arcides (Juliano Cazarré) vão lá… Tomá conta das terra que era do meu pai!”, se queixará ela.

A esposa de Tibério (Guito) lembra da tragédia que cruzou os caminhos das famílias dela e de Juma. Ela não se conforma que Tenório ainda esteja vivo. Muda, então, decide fazer um pedido: “Então por que ocê num vira onça e acaba d’uma veiz c’o ele?”.

Juma aceita virar onça para matar Tenório. (Foto: Globo)

Juma surpreende a moça, aceitando ajudá-la nesta missão. “Eu te ajudo… Despois disso num quero nunca mais virá onça nessa vida!”, sentencia a esposa de Jove (Jesuíta Barbosa).

Zefa dirá que se Zé Leôncio não pedir perdão, ela vai embora Zefa (Paula Barbosa) tentou ajudar, mas acabou levando a pior, em ‘Pantanal’. A empregada alertou Zé Leôncio (Marcos Palmeira) que Tenório pretende matá-lo, mas o fazendeiro, acabou acreditando nas mentiras do vizinho e do filho dele, Renato (Gabriel Santana), e humilhando a namorada de Tadeu (José Loreto).

No capítulo desta segunda-feira (19), após os ânimos acalmarem, Zé Leôncio e Zefa terão uma nova conversa, na qual o fazendeiro será pego de surpresa pela a moça. “Tá certo, Zefa… Tá certo. E como tá todo mundo me pedindo, ocê pode ficar. Tá perdoada”, dirá Zé Leôncio. “Não tô atrás do teu perdão… Se o senhor não acredita no que eu te disse, eu vou me embora daqui de qualquer jeito”, falará Zefa.

Zé Leôncio, incrédulo, perguntará se a moça quer que ele peça desculpas de joelho. “Não precisa ser de joelho, mas eu tô esperando um pedido de desculpa… Senão, eu não fico”, sentencia Zefa.

Zefa exige pedido de desculpas de Zé Leôncio. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

