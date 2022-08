Pantanal: Juma quase se transforma em onça, com visita inusitada na tapera

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (18), a presença de Tenório (Murilo Benício) próximo à tapera faz com que Juma (Alanis Guillen) vire uma fera, em ‘Pantanal’. A menina-onça viu o fazendeiro se aproximando do local e se joga no chão, começando sua transformação. Mas ela consegue segurar forte seu instinto animal.

Tenório se aproxima da fazenda. Juma trava e começa a transformação. A moça se joga no chão, como se fosse uma onça e quase se transformou na fera. Juma começa a voltar para si e aponta uma arma para o fazendeiro. Tenório é rendido. A menina-onça fica brava com a visita. Confira as imagens:

Juma se transforma numa fera, com visita de Tenório à Tapera. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Truque de Cramulhão assusta Alcides e Zaquieu Cramulhão desta vez conseguiu criar uma cena de terror para Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira), em ‘Pantanal’. Ainda no capítulo desta quinta-feira (18), a dupla de peões observou o vilão de Trindade (Gabriel Sater) tocar sozinho. Mas o amante de Irma (Camila Morgado) garantiu que, quem tocou o violão, foi seu filho, que ainda não nasceu. Confira o momento assustador:

