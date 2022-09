Pantanal: Juma revela sexo do bebê a Jove, ‘Nossa Marruazinha’

O capítulo desta segunda-feira (05) está recheado com grandes emoções em ‘Pantanal’. Após encontrar o Velho do Rio (Osmar Prado), Juma (Alanis Guillen) revelará o sexo do bebê a Jove (Jesuíta Barbosa), na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). A menina-onça descobriu que será uma menina pela entidade, que contará que Maria Marruá (Juliana Paes) encantará na filha do casal.

+ Pantanal: Renato assedia Zefa, confira o que vai rolar nos próximos capítulos da novela das nove

Juma sofreu duas vezes a morte da mãe, Maria Marruá. No entanto, o Velho do Rio tranquilizou a moça dizendo que a onça assassinada por Renato não era ela, já que Maria tinha se “desencantado” do animal. É agora que a entidade conta que à mãe da menina-onça retornará no bebê que cresce na barriga dela.

Juma volta para a fazenda de Zé Leôncio para contar a novidade. Ela chegará toda feliz após encontrar o Velho do Rio. Jove ficará confuso com a abordagem da esposa. A menina-onça revelará que está grávida de uma menina. “Nossa Marruazinha”, dirá Jove, transbordando alegria com as mãos na barriga de Juma.

Juma revela que está esperando uma menina. (Foto: Globo)

Tenório recrutará Renato para ajudar Solano na missão de matar a família Leôncio Renato (Gabriel Santana) descobrirá o plano do pai e a verdadeira identidade de Solano (Rafa Sieg), nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. O rapaz irá se oferecer para ajudá-lo nessa empreitada. Durante uma conversa, Solano e Tenório (Murilo Benício) irão falar sobre quais passos seguir e concluirão que precisam ir mais devagar com o plano. O fazendeiro, então, irá sugerir que o matador de aluguel acabe com Zé Leôncio e os filhos de uma vez só.

Solano irá se assustar com o tamanho da missão e dirá que precisa de ajuda. “E você vai tê…”, anunciará Tenório, enquanto Renato entra na sala. O fazendeiro dirá que foi ideia do próprio filho. Mais tarde, Solano e Renato serão vistos treinando tiro. O matador comentará que precisam pensar em um culpado para a matança e Renato irá sugerir Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré), surpreendendo Solano.

Tenório recruta Renato para ajudar Solano na matança. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Saiba o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ Jesuíta Barbosa conta como seu personagem em Pantanal transformou sua maneira de lidar com a família

+ Larissa Manoela se pronuncia após suposta treta com Jade Picon: “Gostam de falar”

+ Vão voltar? Tierry abre o jogo sobre pedidos de reconciliação com Gabi Martins: “Fãs sabem”