+ Pantanal: Juma revela sobre escolha entre os irmãos Jove e José Lucas

Depois de brigar com os sogros e com o marido, Juma volta para a tapera com José Lucas e vai causar muita briga entre os três. Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, a menina onça será pressionada por Filó — interpretada por Dira Paes — a reatar com Jove e abrir o jogo sobre sua escolha.

Vendo a situação desconfortável e de tensão entre seus dois filhos, a matriarca decidirá fazer uma visita a Juma e ter um papo bem sério com a mocinha da história. Assim, Filó vai tentar convencê-la a voltar para Jove. Para o alívio de todos, a filha de Maria Marruá vai admitir que no final, sente saudade, do fotógrafo.

Outra pessoa que tentará colocar juízo na cabeça da onça será o Velho do Rio e suas palavras vão assustar tanto Juma que ela perceberá que vai precisar decidir o que fazer, antes que as coisas se compliquem.

Juma revela sobre escolha entre os irmãos Jove e José Lucas (Foto: João Miguel Júnior / Globo)

Jove pedirá conselho para José Leôncio e decisão pode abalar seu relacionamento com Juma Jove entrará em desespero e vai procurar José Leôncio para uns conselhos.”Eu vô dá um jeito dessa minina í s’embora daqui, pra nunca mais… Nem que eu tenha que cumprí a promessa que eu tinha feito e derrubá aquela maldita tapera”, falará o fazendeiro.

Para o espanto ou não dos telespectadores, o mocinho da história acabará concordando com a decisão do pai, na ânsia de recuperar a amada para perto de si. “Então derruba!”, dirá o caçula. No entanto, Leôncio vai acabar deixando o local em pé.

Juma perdoou a Muda que mandou matar a mãe dela, mas não quer perdoar o Jove por causa de uma foto#Pantanal pic.twitter.com/iEh49LZizO

— agatha (@cris_agatha2) August 2, 2022

