Pantanal: Marcos Palmeiras denuncia pegação do elenco nos bastidores

Pantanal está fazendo sucesso em todo o país e por conta disso, Luciano Huck resolveu invadir os bastidores dessa história e conversou com Marcos Palmeiras, o José Leôncio mais velho. Se na primeira fase da novela, exibida pela Manchete, ele foi Tadeu, o filho rejeitado do fazendeiro, agora ele vive o próprio pai. Em conversa com o marido de Angélica, o ator comentou sobre a volta da trama.

“Ficou sete anos na gaveta da Globo. Quando soube da história, fiquei louco. Fui lá e pedi para fazer”, disse ele. Além disso, ele ainda falou sobre a primeira versão de Pantanal e o sucesso que também foi naquela época.

Além disso, o que mais rolava naquela época era pegação entre o elenco. Se hoje Jesuíta Barbos ae Alanis vivem um romance, naquela época os atores também se pegavam a solta. “Não tinha água quente no início, não tinha televisão e dormia todo mundo no mesmo quarto.

