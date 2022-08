Pantanal: Maria Eugênia convence Bruaca a entrar na justiça contra Tenório

No capítulo desta segunda-feira (22), Maria (Isabel Teixeira) irá entender que foi vítima de agressão e assédio, em ‘Pantanal’. Contratada por Zé Leôncio (Marcos Palmeiras), a advogada Maria Eugênia (Luciana Borghi) entrará na trama para auxiliar Bruaca na luta pelos seus direitos e, explicar que a dona de casa que ela foi vítima de Tenório (Murilo Benício) por anos.

“E eu só estou dizendo que, além da violência física, existem outros tipos de violência: moral, psicológica e até mesmo patrimonial”, contextualizará a advogada. “Não é porque a senhora nunca apanhou dele que a senhora não foi vítima de violência doméstica”, completa José Leôncio.

Apesar de toda a explicação, Maria ficará receosa, afinal, sabe que o ex-marido pode ser perigoso e já quer vingar dela. A advogada aconselha a dona de casa revogar a procuração que outorgou para Tenório e assinar outra, para que Maria Eugênia possa representá-la.

Maria Eugênia se impressiona com história de Bruaca. (Foto: Globo)

“E quem vai garantir que ele não venha perto de mim aqui no meio desse mato?”, perguntará Bruaca. “A senhora não precisa ter medo de nada, dona Maria… Aqui ele não vai lhe fazer nada. E a doutora vai tá lá, brigando pelos seus direitos”, tranquilizará Zé Leôncio.

Durante a conversa, Filó deixa claro seu apoio a Maria Maria Eugênia chega com força no capítulo desta segunda-feira (22), em ‘Pantanal’. José Leôncio e Filó (Dira Paes) pediram reforço para auxiliar no caso de Maria Bruaca. A advogada será responsável por encorajar e representá-la no tribunal contra Tenório, já que o fazendeiro colocou a mulher para fora de casa com uma mão na frente e outra atrás.

Durante a conversa, Filó, mais uma vez, deixará claro seu apoio a Maria, dando força a amiga a superar o medo de avião e ir viajar com a advogada, para lutar pelos seus direitos. A mãe de Tadeu agora teme que possa haver uma guerra entre os Leôncio e Tenório.

Filó incentiva Bruaca. (Foto: Globo)

