Pantanal: Mariana flagra Irma e Trindade durante sexo

Essa foi por muito pouco hein! No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (25) Mariana (Selma Egrei) quase pega sua filha Irma (Camila Morgado), no meio da transa, com Trindade (Gabriel Sater). O peão aproveitou que todos estavam juntos, conversando na fazenda que resolveu invadir o quarto da amada para fazer uma surpresa.

+ Pantanal: José Lucas pede perdão a Juma

Irma sobe para seu quarto para se preparar para dormir e encontra uma pena, em seu travesseiro, deixada por Trindade. Ele surge do nada, assustando a madame. Os dois não vão conseguir se controlar e deixam o clima esquentar bastante. O casal se surpreende pela batida na porta. É Mariana querendo entrar no quarto. O peão foge pela janela do quarto. Irma abre a porta para mãe, toda descabelada, que não entende a porta trancada.

Tenório faz proposta absurda para Zuleica

Tenório (Murilo Benício) está sedento por vingança. A descoberta da traição de Bruaca (Isabel Teixeira) com Alcides (Juliano Cazarré), o deixa bastante desiquilibrado. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (25), durante sua passagem por São Paulo, o fazendeiro faz uma proposta para sua segunda família.

“Eu tava pensando em levar você e os meninos para morarem comigo lá na fazenda”, anuncia Tenório. Zuleica (Aline Borges) considera a proposta uma loucura. O fazendeiro revela que Bruaca já está esperando pela chegada dela, pois ele deixou avisado que na sua próxima viagem para São Paulo, iria voltar com sua segunda família. “Pois você não conte comigo nem com os meninos!”, responde Zuleica, em choque, tentando assimilar a ideia do marido.

Veja as últimas notícias da televisão:

+ Cara e Coragem: Jonathan chama Anita de Clarice

+ Além da Ilusão: Davi encontra forma de provar sua inocência

+ Há dez anos, Nina humilhava Carminha em Avenida Brasil: “Me serve, v*dia”

BOMBOU: JULIETTE revela QUE FOI BARRADA de IGREJA em BARCELONA









” src=”https://youtube.com/embed/mKao_1175mQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>