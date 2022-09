Pantanal: Mesmo com vontade, Zefa se recusa a transar com Tadeu novamente

Zefa (Paula Barbosa) estava certa que só iria perder a virgindade depois de casar. Porém, a paixão falou mais alto e a moça cedeu a Tadeu (José Loreto). Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, a futura nora de Filó (Dira Paes) vai se recusar a deitar com peão, por conta dos seus valores.

+ Guito, o Tibério de Pantanal, mostra Juma grávida e encanta fãs: “Onça prenha”

Apesar de ambos quererem transar novamente, Zefa estará com peso na consciência e dirá que só vão transar depois de subir ao altar. Tadeu baterá o pé e deixará claro que não há essa possibilidade.

“Ocê conseguiu o que queria e depois me larga!”, dirá Zefa, magoada. Ela explicará seu lado dizendo que não aguenta mais viver na tentação. “Se ocê também tá tentada, que mal que tem?”, questionará Tadeu.

Zefa vai se recusar a deitar com Tadeu, novamente. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Para Zefa é pecado e ponto final. Tadeu então explica seu lado, usando Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó como argumento. “Pela palavra do Senhor o pai e a mãe viveram a vida inteira em pecado. E vivem até hoje.”, dirá o peão. “Não é porque eles vivem que eu também vou viver!” rebaterá Zefa.

Trindade voltará ao Pantanal, com recado sinistro a Alcides Trindade (Gabriel Sater) reaparecerá numa sequência assustadora nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. O peão ressurgirá no galpão dos peões para falar sobre a vingança de Alcides (Juliano Cazarré) contra Tenório (Murilo Benício).

“Parece que tá vêno assombração”, dirá Trindade. Alcides vai se assustar com a presença do peão. “É assim que se recebe um velho amigo?”, rebaterá o Cramulhão. “Só vim dizê que a disgraça vai sorri por aqui antes do esperado…”. A cena está prevista para ir ao ar neste sábado (03).

Trindade reaparecerá em ‘Pantanal’. (Foto: Globo)

Confira as últimas notícias da TV e dos Famosos:

+ Após mostrar flexibilidade, Jade Picon usa fio-dental e exibe corpo molhado: “Fica assim”

+ Pantanal: José Leôncio revela doença e deixa Filó preocupada

+ Mel Maia desabafa sobre a vida de solteira: “Estou ligando mais para a forma como sou tratada”