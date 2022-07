Pantanal: Muda e Tibério transam pela primeira vez

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (26) Tibério (Guito) finalmente teve sua primeira vez com Muda (Bella Campos). Tudo graças a Filó (Dira Paes), que ajudou a jovem a superar trauma. Mas antes, o casal ainda passou por um mal-entendido.

Muda procura Filó para conversar. Ela acredita que Tibério é um homem bom demais para ela , e, pensa que na verdade, ela merece um homem como Levi (Leandro Lima). O peão ouve parte da conversa entre Muda e Filó e fica arrasado. Ele vai embora antes mesmo da amada explicar tudo o que sente, principalmente a culpa pelo o que aconteceu com Levi. Logo em seguida, Zé Leôncio (Marcos Palmeira) aparece e pede para buscar Tibério, pois ele trouxe as alianças benzidas pelo padre de Campo Grande.

Quando a jovem volta para casa, fica surpresa ao encontrar Tibério arrumando as malas para ir embora. O peão anuncia que vai embora da fazenda. “Eu num quero guardá mágoa e nem ressentimento d’ocê, Muda. Eu só quero de vorta a aliança que te dei e esquecê o dia em que te conheci” diz Tibério, de coração partido. Mas a conversa que Filó teve com Muda, fez a menina pensar no que sente pelo peão e ela resolve se entregar para o marido. Tibério ainda tenta resistir e muda se declara: “Eu te quero, Tibério… Eu te quero muito… Te quero como nunca quis nada nessa vida…”, diz ela.

Bruaca surta por conta de Zuleica e Tenório

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) está vivendo um inferno na terra. Não bastasse o fato de Alcides (Juliano Cazarré) partir da fazenda, sem nem dizer um adeus, agora ela precisa lidar com a notícia de que Tenório (Murilo Benício) quer levar a segunda esposa, Zuleica (Aline Borges), para o Pantanal, para todos viverem juntos na fazenda.

Ela anuncia para Guta (Julia Dalavia) a novidade. “Isso que ocê ouviu, filha… Teu pai disse que vai trazer a outra aqui pra dentro de casa”, conta Bruaca. A filha de Bruaca fica incrédula com o que a mãe fala e questiona qual vai ser a atitude que ela vai tomar. Bruaca conta que já conversou com Tenório sobre isso, e o fazendeiro avisou que se ela não aceitasse a situação “Disse que a porta da rua é serventia da casa”, conta a dona de casa.

Nem Marcelo (Lucas Leto) está acreditando nessa situação. Porém, ele pensa que o pai tem um bom motivo para fazer isso, poderia ser uma boa oportunidade para duas as famílias se acertarem. “Pra sem vergonha da sua mãe, só se for!”, exclama Bruaca.

