Pantanal: nova personagem será aliada de Bruaca na luta contra Tenório

Nas próximas semanas, ‘Pantanal‘ vai sofrer uma reviravolta com a nova amizade de Maria Bruaca. A personagem que vai entrar na trama será vivida por Luciana Borghi e ela será uma grande aliada da ex-esposa de Tenório.

Os dois vão, finalmente, resolver a questão da separação e José Leôncio vai dar aquele empurrãozinho neles, para que isso aconteça. O pai de Jove vai ficar descrente dos planos do rival e vai entrar na luta.

Por causa dos planos de Tenório para roubar as terras do fazendeiro, José Leôncio vai contratar uma advogada, chamada Maria Eugênia. Além de ser extremamente qualificada para lutar pelas posses do homem, ela também pegará o caso do divórcio entre Mary Bru e Tenório.

Personagem de Luciana Borghi será aliada de Bruaca contra Tenório (Foto: Reprodução)

A personagem vai entrar na trama pra mostrar a que veio. Em uma das cenas que irão ao ar em breve, Maria Eugênia encantará Leôncio com sua sagacidade e rapidez de advogada e vai prever uns movimentos contra o vilão.”Essa dotôra Maria Eugênia é uma raposa!”, elogiará ele.

Quem é a atriz que interpretará Maria Eugênia? Luciana Borghi será a nova atriz a entrar para o elenco da trama, por isso, nada mais justo do que relembrarmos a carreira dela, não é mesmo? Para os curiosos de plantão, a artista estreou nas telinhas da Globo como Bárbara Lee, uma tatuadora na novela ‘Tempos Modernos’ (2010). Sua primeira personagem na emissora do “plim-plim” mantinha um romance com Ramón, interpretado por Leonardo Medeiros. Já no segundo semestre de 2010, mesmo ano de sua aparição na empresa, ela fez parte do elenco de ‘Malhação ID’, ao viver Railda. Luciana em ‘Tempos Modernos’ e em ‘Malhação ID’ (Foto: Reprodução)

Já alguns anos para frente, mais precisamente em 2017, Luciana fez parte do elenco de ‘Sol Nascente’ ao dar vida a Mariana, a mãe adotiva de Paty. Durante sua carreira no meio artístico, Borghi também fez alguns trabalhos no teatro, como a peça“Na Casa do Rio Vermelho”.

E aí, ansiosos para ver a Luciana sendo a mais nova aliada da queridíssima Mary Bru e enfrentando um dos maiores vilões televisivos de 2022 no remake da novela da Globo, ‘Pantanal’?

