Pantanal: novo final muda o destino de Gustavo. Descubra como será

Bruno Luperi, diretor de Pantanal, tomou a liberdade de alterar alguns pontos do remake do folhetim, da Rede Globo. Um dos personagens que terá um desfecho diferente de 1990 será Gustavo (Caco Ciocler). A informação é do Notícias da TV, portal do UOL.

Na primeira versão da novela, José de Abreu, que dava vida ao psicólogo, simplesmente sumiu dos episódios logo após a morte de Madeleine. Entretanto, para 2022, Luperi decidiu dar uma explicação para a despedida do personagem.



Cópia de 3 Cards_Galeria_de_Fotos (25) Sucesso da extinta TV Manchete em 1990, a novela ganhará uma nova versão, 32 anos após a primeira estreia Divulgação/TV Globo

***juma-marrua-alanis-guillen-pantanal_e1E5NUg Alanis Guillen vai interpretar Juma Marruá, a mulher onça, no remake da novela Pantanal

Divulgação/TV Globo

***Renato Goes – Pantanal A trama principal gira em torno de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira). Na primeira fase, Renato Góes interpretará o papel

Divulgação/TV Globo

***Pantanal Marcos Palmeira será o protagonista José Leôncio, pai de 3 filhos, na segunda fase da trama

Divulgação/TV Globo

***Pantanal 1 Osmar Prado será o Velho do Rio, espírito de Joventino, pai de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) Divulgação/TV Globo

***José Loreto – Pantanal José Loreto fará o papel de Tadeu, um dos filhos de José Leôncio

Globo/Reprodução

***Jesuita Barbosa – Pantanal Jove (Jesuíta Barbosa) é um dos filhos de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) na novela Pantanal

Globo/Reprodução

***Photo by Dira Paes in Rio Dira Paes dará vida a personagem Filó, mãe de Tadeu

Reprodução/Instagram

***Juliana Paes – Maria Marruá – Pantanal – Globo Juliana Paes será a Maria Marruá, de Pantanal

Globo/Reprodução

***b104b089875afa156b4b689cf3544bd8b3be2486 A mãe de Jove, Madeleine, será interpretada por Bruna Linzmeyer, na primeira fase da novela

Reprodução/Instagram

***Pantanal Irma (Malu Rodrigues), Madeleine (Bruna Linzmeyer), Mariana (Selma Egrei) e Antero (Leopoldo Pacheco) em Pantanal

João Miguel Jr./Rede Globo/Divulgação

***Caco Ciocler Caco Ciocler interpretará o Dr. Gustavo

Globo/Reprodução

***Pantanal Madeleine (Bruna Linzmeyer), José Leôncio (Renato Góes) e Filó (Leticia Salles), na primeira fase da novela

João Miguel Jr./Rede Globo/Divulgação

***Julia Dalavia Guta será vivida por Julia Dalavia

Instagram/Reprodução

***assets_fotos_776_amor-de-mae-de-volta-44a287fcc789-scaled-e1627710247339-1024×694 Juliano Cazarré também fará parte do elenco de Pantanal como Alcides

Instagram/Reprodução

***silverio-pereira_widelg Silvero Pereira dará vida ao peão Zaqueu

Instagram/Reprodução

***Pantanal 3 O cantor Guito vai estrear como ator na novela interpretando o Tibério

Instagram/Reprodução

0

Mais sobre o assunto Televisão Pantanal: Zaquiel vai morar na fazenda de José Leôncio e virará peão



Televisão Pantanal: Jove pede perdão a José Leôncio após morte de Madeleine



Televisão Pantanal: Irma e Mariana ganham novos caminhos após morte de Madeleine



Televisão Pantanal: veja quais personagens devem morrer depois de Madeleine



Dessa maneira, em episódio que vai ao ar nesta quarta-feira (25/5), Gustavo vai fechar o seu escritório e, juntamente com Nayara (Victoria Rossetti), sairá em uma viagem pelo mundo sem data para retorno.

Durante uma entrevista à Patricia Kogut, de O Globo, o ator já havia deixado a mudança no ar. “O personagem, que era do José de Abreu na época, ficou de lado e nunca mais voltou. O Bruno me convidou me avisando que existia essa questão, mas que ele queria equalizar um pouco isso e tornar o núcleo do Rio mais interessante, com um elenco que segurasse essa missão. De certa maneira, foi um convite honroso”, contou.

Como foi em 1990

Na primeira versão do folhetim da Globo, Ítala Nandi interpretou Madeleine e deixou a novela para comandar O Caminho dos Deuses, uma coprodução entre Brasil e Índia. Benedito Ruy Barbosa, então, a colocou no centro de uma tragédia, com o avião que a levava para o Pantanal caindo e o corpo nunca encontrado.

O diretor teria esquecido de Gustavo, ex-namorado da socialite, e o tirado da novela sem qualquer explicação. José de Abreu, então, aproveitou para se dedicar à minissérie O Canto da Sereia.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesfamosos

O post Pantanal: novo final muda o destino de Gustavo. Descubra como será apareceu primeiro em Metrópoles.