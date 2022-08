Pantanal: o que acontecerá com o bebê de Irma após Trindade sumir?

Em Pantanal, exibida pela Globo no horário das 21h, Irma (Camila Camargo) acabou engravidando de Tridande (Gabriel Sater). No entanto, o forasteiro desapareceu no mundo e deixou a mulher sozinha com o filho ventre. Apesar do sufoco, a ruiva irá criar o bebê sozinha e descartará a ideia de um aborto.

“Eu escolhi o pai que eu quis para o meu filho e vou criar essa criança como eu criei o meu sobrinho… Como qualquer mãe solteira é capaz de criar o seu próprio filho. Com amor e bons exemplos”, dirá ela durante conversa com Mariana (Selma Egrei).

