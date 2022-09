Pantanal: Possuída pelo Cramulhão, Irma prevê morte e assusta todos na mesa

Irma (Camila Morgado) dará um susto daqueles na família, em ‘Pantanal’. Pelo bem da criança e da sua princesa, Trindade (Gabriel Sater) partiu da região para que o Cramulhão não colocasse a vida deles em risco. Mas, nos próximos capítulos da novela das nove, a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) dará sinais de que uma parte da entidade está com ela.

+ Patanal: Com medo de perder metade dos bens, Tenório procura Bruaca com segundas intenções

Durante uma conversa na mesa com Mariana (Selma Egrei), Filó (Dira Paes), Zefa (Paula Barbosa) e Zé Leôncio (Marcos Palmeira), Irma irá interromper todos e fará uma previsão assustadora. “Nós vamos ter morte por aqui”, dirá ela, tomada pelo Cramulhão. Todos ficarão paralisados.

“Crê em Deus pai! É o Cramulhãozinho quem tá falando por ela!”, grita Zefa, aterrorizada. Irma sai da cozinha, num misto de medo e vergonha. Mariana vai atrás da filha para entender o que está acontecendo.

Irma faz previsão bizarra e assusta todos na mesa. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

“Você disse, com todas as letras, que ia haver morte aqui na fazenda! E todo mundo ouviu!”, dirá a vó de Jove. Irma ficará nervosa e negará a previsão. “Eu estou começando a desconfiar que você vai parir o filho do Cramulhão!”, dirá Mariana.

Velho do Rio surpreende Juma e Jove na fazenda de Zé Leôncio No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (31), o Velho do Rio (Osmar Prado) fez uma visita surpresa a fazenda de José Leôncio, em ‘Pantanal’. Enquanto o fazendeiro está na roda de viola, falando que não acredita na entidade, o Velho apareceu para Juma (Alanis Guillen) e Jove no meio da sala.

Atrasados para a cantoria, Juma e Jove esbarram com o Velho do Rio na sala. A menina-onça transborda de felicidade e dá um abraço daqueles no amigo. O filho de José Leôncio fica impressionado com a aparição do Velho. A entidade ainda afirmou que consegue ver sua imagem na foto da parede.

Hoje Velho do Rio fará visita inesperada a Juma e Jove na fazenda de Zé Leôncio! #Pantanal pic.twitter.com/3BpKsXaTvK

— Pantanal (@novelapantanal) August 31, 2022

Veja as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ José Loreto encanta ao exibir bastidores das gravações de Pantanal

+ Novo casal? Yasmin Brunet estaria vivendo um affair com um cantor sertanejo, diz colunista

+ Jaquelline Grohalski revela bastidores do primeiro reality show LGBTQIA+