Pantanal: Renato manipula Leôncio para expulsar Zefa da fazenda

Em Pantanal, novela das 21h da Globo, Zé Leôncio (Marcos Palmeira) irá perder a cabeça ao ficar sabendo que Zefa (Paula Barbosa) o acusou de um crime vergonhoso. No entanto, tudo não passará de uma mentira de Renato (Gabriel Santana) para encobrir um plano macabro do pai.

Nos próximos capítulos da trama, Zefa irá voltar a morar na fazenda de Tenório (Murilo Benício) após uma briga com Filó (Dira Paes) e Irma (Camila Morgado). No novo local, ela acabará ouvindo uma conversa de Renato (Gabriel Santana) com Solano (Rafa Sieg). Esse último, vale destacar, é o pistoleiro contratado por Tenório para matar Maria, Alcides, Zé Leôncio e seus três filhos. Na ocasião, os dois estarão decidindo sobre quem “apagar” primeiro: Zé Leôncio ou Tadeu.

Às pressas, ela resolverá voltar à fazenda do pai de Jove (Jesuíta Barbosa) e contar tudo o que descobriu.

