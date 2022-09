Pantanal: Renato será humilhado por Tenório ao desistir de ajudar em matança

Renato (Gabriel Santana) está disposto a fazer qualquer coisa para se tornar o orgulho do pai. Mas parece que matar deixará de ser uma das opções do rapaz. Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, o filho do meio de Tenório (Murilo Benício) desistirá de ser cúmplice de Solano (Rafa Sieg) no plano de matar toda a família Leôncio, Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré).

Mesmo tendo se oferecido para ajudar o matador de aluguel no plano ousado do pai, Renato questionará Tenório sobre a real necessidade em acabar com a família vizinha.

O fazendeiro decide visitar a família Leôncio após saber que José Lucas está se recuperando do tiro que levou de Solano. Renato não entende a atitude do pai. “Tenho pensado em tirar a vida de uma pessoa… Ou de três. Eu não acho que isso pode ser bom”, dirá o rapaz.

Tenório humilha Renato.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

Renato seguirá no assunto e o fazendeiro não entenderá os questionamentos do filho. “Então é bom você parar de fraquejar”, dirá Tenório. “Eu não quero entrar nessa, pai… E você deveria parar enquanto é tempo”, falará Renato, surpreso com a frieza do pai.

Roberto acaba sendo morto pelo matador, que aproveitará a aparição da sucuri para usar como álibi. Renato e Zuleica (Aline Borges) serão os primeiros a saber da notícia. Solano contará que Roberto estava nervoso e não percebeu ter uma sucuri em seu barco. Ele contará que tentou salvar o rapaz, mas não conseguiu. Zuleica, desesperada, perguntará pelo filho. “No bucho da mardita, dona”, responde Solano.

Solano mente, ao revelar como Roberto morreu. (Foto: Globo)

