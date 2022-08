Pantanal: Roberto e Renato se perdem de barco e Zuleica se desespera

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (15), Roberto (Caue Campos) e Renato (Gabriel Santana) foram se aventurar pelas águas do Pantanal e aproveitaram para pescar. Entretanto, o motor do barco afoga e os dois se perdem pela região.

O passeio dos irmãos começa bem. Renato, como sempre, está tranquilo. Roberto fica ansioso quando o motor fica afoga. Ele também percebe que não tem remos na embarcação. Os dois discutem e não conseguem voltar para a fazenda.

Enquanto isso, na fazenda de Tenório (Murilo Benício), Zuleica (Aline Borges) fica desesperada com o sumiço dos filhos mais novos. O fazendeiro tenta acalmar a esposa, mas ela deixa claro como está arrependida está de vir para o Pantanal. Zuleica suplica para o marido pedir ajuda à Zé Leôncio (Marcos Palmeira).

Roberto e Renato ficam perdidos e não conseguem voltar para a fazenda. (Foto: Globo)

Guta pede ajuda de Zuleica para proteger Bruaca Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’ Guta (Julia Dalavia) vai ameaçar o pai. Depois de descobrir que a mãe está morando na fazenda de Zé Leôncio, ela sente que precisa fazer alguma coisa para segurança de Bruaca (Isabel Teixeira). Guta procura por Zuleica para falar sobre o estado da mãe. A moça revela o paradeiro dela e deixa a atual esposa de Tenório sobreaviso.

Em seguida, Guta vai partir para cima do pai e o questionará sobre ele não contar sobre a nova moradia de Bruaca. O pai da moça irá debochar da situação, e Guta aproveitará para fazer uma ameaça. “Você vai deixar ela quieta no canto dela!”, dirá ela.

Guta se irrita com deboche do pai e, o ameaça. (Foto: Globo)

