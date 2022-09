Pantanal: Sob ameaça de uma faca, Alcides recebe recado de Trindade

Trindade (Gabriel Sater) já deu adeus ao Pantanal, mas vem fazendo algumas visitas à fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), em ‘Pantanal’. No capítulo desta segunda-feira (12), o Cramulhão reaparecerá para trazer uma nova mensagem para Alcides (Juliano Cazarré), com direito a ameaça com faca na mão.

+ Pantanal: Juma dá à luz com a ajuda do Velho do Rio e vira onça

Recentemente, o peão violeiro apareceu com um recado a Alcides sobre a vingança contra Tenório (Murilo Benício). Agora, Trindade aparecerá no galpão dos peões para dar um aviso ao peão. Ele encontrará Alcides deitado com Bruaca (Isabel Teixeira). O Cramulhão ameaçará o peão com uma faca empunhada em mãos. Ele pedirá para que Alcides não esqueça do pai, e peão acordará assustado.

Trindade ameaça Alcides com uma faca. (Foto: Globo)

Trindade ressurgirá para ajudar Irma no parto O peão violeiro está com mais uma aparição marcada nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. Filó (Dira Paes) estará ajudando Irma (Camila Morgado) com as contrações e perceberá que a grávida está sem forças para continuar. “Quem tem Deus no coração nunca que tá sozinho”, falará Filó, recolhendo a bacia e saindo do quarto.

Irma fechará o olho, dizendo que não conseguirá fazer o parto sozinha. É agora que Trindade aparecerá. “Ocê num tá sozinha, princesa…”, dirá Trindade “Ôvi o chamado dele…”. Imediatamente, o violeiro ajudará Irma a ter a criança.

Trindade reaparece no parto de Irma. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Confira as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ No frio, Mirella esquece de colocar calças e dá empinada polêmica com fio-dental: “Na praia?”

+ Comer rato? Relembre as piores cantadas do programa Vai Dar Namoro

+ Vestido de Maraisa volta a subir durante show e volume segura para não descer: “Bumbum na nuca”