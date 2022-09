Pantanal: Solano é pego de surpresa com aparição na tapera e recebe ameaça

Solano (Rafa Sieg) mentiu sobre sua partida da região, em ‘Pantanal’, e se abrigou na tapera de Juma (Alanis Guillen). No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (19), o matador acredita que conseguirá seguir com o plano de Tenório (Murilo Benício) ficando no local abandonado, mas leva um susto com a visita ameaçadora do Velho do Rio (Osmar Prado).

+ Pantanal: Irma é possuída novamente pelo Cramulhão e revela que Solano não foi embora

O falso peão foi pego de surpresa quando estava discutindo sozinho as estratégias a serem utilizadas para matar a família Leôncio. “Essa sua arma não pode mais disparar por essas bandas. Eu sou seu pior pesadelo”, surpreende a entidade, mandando Solano parar com o plano. O matador de aluguem fica sem saber o que fazer com a aparição da entidade.

Solano é surpreendido com a visita inesperada do Velho do Rio. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Velho do Rio pede segredo sobre revelação a Juma Parece que o Velho do Rio está movimentando o capítulo desta segunda-feira (19). Durante uma conversa com Juma, a entidade revelou que Tadeu (José Loreto) não é filho de José Leôncio (Marcos Palmeira). Além disso, o Velho pede para a menina-onça guardar segredo, pois isso virá à tona no momento certo. “Nem o Joventino (Jesuíta Barbosa) pode saber”, pede ele. Confira o momento:

“Ele é fio do afeto, mas não tem o mesmo sangue que o pai dele!” Eita, eita, eita #Pantanal pic.twitter.com/tUw7MWpm8P

— TV Globo (@tvglobo) September 20, 2022

Veja o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ Nova Juliette? Deolane Bezerra é comparada à campeã do BBB 21 e divide opiniões

+ Aos 55 anos, Claudia Raia anuncia gravidez do terceiro filho

+ A Fazenda 14: Deolane reclama de Shay andando de cueca: “Não to acreditando”