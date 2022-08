Pantanal: Tadeu dá uma de cafajeste e acaba tirando Filó do sério

Nos próximos capítulos de ‘Pantanal‘, Filó — vivida por Dira Paes — vai acabar perdendo a razão quando descobrir uma atitude um tanto quanto cafajeste de seu filho, Tadeu (José Loreto).

O moço terá a coragem de dizer que não pretende se casar com Zefa. A jovem vai ficar muito triste e de coração partido, uma vez que a declaração saiu da boca de seu amado depois de terem tido um momento de romance e ela perder sua virgindade com ele.

Nas últimas cenas exibidas, o peão está muito feliz com o namoro e tenta a todo custo tirar a virgindade de Zefa. Ela, por sua vez, sente vontade e já até comentou o que estava acontecendo com Muda. Porém, segundo Zefa, ela não sentia que seria uma mulher “direita” se fizesse antes do casamento.

Tadeu faz canalhice e tira Filó do sério (Foto: Reprodução / Globo)

Como Filó irá descobrir a atitude de Tadeu? Filó verá a menina aos prantos na casa de Zé Leôncio e, ao tentar acalmar a nora, descobrirá o que aconteceu. Assim, a mãe de Tadeu vai dizer ser normal isso acontecer quando se está namorando.

Apesar da boa intenção da Sogra, tudo acaba dando errado. Filó fica chocada ao ouvir da própria moça que seu filho a enganou somente para transar com ela e que não tem nenhuma intenção em se casar com a jovem.

No momento de raiva, ela corre até o moço e dá um belo de um serão em seu filho. Filó lembra ao jovem o quanto sofreu com a canalhice dos homens e que não o criou para se tornar um homem assim. No fim, Tadeu ficará bem constrangido.

