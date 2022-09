Pantanal: Tadeu e Zé Lucas discutem por causa da saúde Zé Leôncio

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (29), Tadeu (José Loreto) e José Lucas (Irandhir Santos) discutiram por causa do estado de saúde de José Leôncio (Marcos Palmeira), em ‘Pantanal’. O primogênito do fazendeiro demonstrou preocupação, enquanto o filho de Filó (Dira Paes) negou a possibilidade de o pai estar doente.

A confusão começando quando Zé Lucas chegou no galpão, dizendo que Zé Leôncio foi para São Paulo fazer exames. Tadeu fica indignado com a possibilidade de o pai estar doente e descorda.

Zaquieu tenta mediar uma conversa entre os irmãos, mas, o filho de Filó acaba brigando com o ex-mordomo. No final, os peões decidem que rezar seja a melhor decisão para ajudar o fazendeiro.

José Lucas e Tadeu discutem sobre estado de saúde de José Leôncio. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Alcides convoca Zaquieu para missão Traumatizado com a tortura que sofreu nas mãos de Tenório (Murilo Benício), Alcides (Juliano Cazarré) só consegue pensar em como matará o fazendeiro. Ainda no capítulo desta quinta-feira (29) de ‘Pantanal’, o peão se lembrou das palavras do Cramulhão, dizendo que armas de fogo serão inúteis na sua vingança.

Mas agora o peão descobriu que Zé Leôncio tem uma zagaia, um tipo de lança, guardada no armário do seu quarto. Para conseguir a arma, Alcides convocou Zaquieu (Silvero Pereira) para esta missão: “Você ouviu o patrão falar da zagaia que ele guarda dentro de casa?”, disse Alcides, que continuou “Eu preciso ter aquela zagaia nas minhas mãos.”

“Você vai inventar de bulir com a onça e vai acabar demitido”, falou Zaquieu, que ainda não sabe da tortura que o amigo sofreu. “Ocê não diz que é meu amigo?”, provocou Alcides. “Se o que ocê diz é verdade, ocê vai conseguir aquela zagaia pra mim!”, finalizou o peão.

Alcides convoca Zaquieu para missão. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

