Pantanal: Tadeu tira a roupa e Zefa tem reação inusitada, na cama

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (17), Tadeu (José Loreto) mostrou, mais uma vez, que está doido para transar com Zefa (Paula Barbosa), em ‘Pantanal’. O peão tirou a roupa e deitou ao lado da amada na cama, porém, novamente, o casal não consumou o amor entre eles.

Tadeu chega ao quarto de Zefa todo animado. Ele tira a camisa… e a calça também. Porém, a empregada segura o peão e diz que ele pode se deitar, mas só em cima do lençol. Zefa fica toda sem graça. Tadeu não se importa e compre com o pedido. O casal fica juntinhos na cama.

Tadeu vai para cima de Zefa. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Alcides usará Maria como isca para matar Tenório Tenório (Murilo Benício) descobriu que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) está morando na fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). E agora, o que ele mais quer, é acabar com a ex e com Alcides (Juliano Cazarré). Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’ o peão decide levar a amada para a tapera de Juma (Alanis Guillen). A situação piora quando Zé Leôncio e Jove (Jesuíta Barbosa) propõe a Tenório para comprar a parte que Maria tem direito na fazenda dele. Ingênua, ela acredita que depois disso, eles vão ter paz para viverem juntos.

Mas agora Tenório está furioso com a situação. E, o peão vai se aproveitar da situação para colocar em prática seu plano. O primeiro passo será levar Maria para a tapera de Juma e, assim, atrair Tenório para lá. Surpreendentemente, a menina-onça abre as portas da sua casa para Bruaca. Alcides garante que será por pouco tempo, até Tenório aparecer. Juma diz que o mata primeiro. Mas Alcides deixa claro que isso é missão dele.

Alcides leva Maria Bruaca para tapera de Juma. (Foto: Globo)

