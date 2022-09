Pantanal: Tenório dá um tapa em Roberto, antes do filho morrer

O capítulo desta quinta-feira (08) de ‘Pantanal’ foi cheio de momentos tensos. Antes de sair de barco com Solano (Rafa Sieg), Roberto (Cauê Campos) teve uma discussão feia com Tenório (Murilo Benício). O rapaz acusou o pai de ter cometido uma série de crimes no passado e ainda o chamou de “canalha”.

Tenório já estava nervoso, pois encontrou Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) dormindo juntos. O filho mais velho e o fazendeiro estavam discutindo quando Roberto chegou na sala. O rapaz chamou o pai de hipócrita. Ele também acusou o pai de ser grileiro e ter matado pessoas no passado.

Tenório, incrédulo com o que acaba de ouvir, desconta toda sua raiva com um tapa na cara de Roberto. O rapaz sai para passear de barco, após Renato (Gabriel Santana) separar a briga. Essa seria a última vez que ele veria sua família.

Zuleica se choca com atitude macabra de Tenório Roberto teve uma morte trágica no capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (08). O rapaz foi morto por Solano, que, com medo da identidade ser revelada, afogou o rapaz durante um passeio de barco. O criminoso aproveitou a aparição da sucuri e usou o animal como álibi. Porém, essa desculpa não desceu para Tenório.

O fazendeiro ordenou o matador de aluguel a encontrar o corpo do filho mais novo, mesmo que ele tivesse que matar todas as cobras da região. Zuleica chegou ao galpão e tomou um susto ao ver diversas sucuris com os corpos abertos. Solano se explica falando que Tenório quer apenas encontrar o corpo de Roberto. “Ele deveria ter se preocupado mais com o meu filho enquanto ele estava vivo.”, disse Zuleica.

Zuleica descobrirá atitude macabra de Tenório. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

