Pantanal: Tenório decide causar acidente fatal para tirar a vida de Zé Leôncio

Nos próximos capítulos de ‘Pantanal‘, o clima vai fechar para José Leôncio. O vilão da novela, Tenório, vai armar a morte do fazendeiro e, se o plano dele der certo, a situação pode ser fatal.

+ Apartamentos de Jô Soares em São Paulo são avaliados em valor milionário

O pai de Guta vai se revoltar depois de descobrir que Leôncio está dando abrigo e acolheu sua ex-mulher, Maria Bruaca. A gosta d’água será quando ele se der conta de que o rival arrumou uma advogada para ajudar Mary Bru nessa empreitada contra ele.

Ele vai contratar um pistoleiro para matar Zé, mas Solano vai errar o alvo e quase acabará com a vida de José Lucas — o primogênito do “rei do gado”. O moço vai ficar entre a vida e a morte e, até mesmo, desaparecerá durante uns dias. Tenório vai ficar muito irado ao descobrir que o ex-noivo de Érica vai sobreviver e voltará para contar a história a todos.

Tenório decide cortar os cabos de fiação do avião para matar Zé Leôncio (Foto: Reprodução)

Como Tenório terá a ideia do acidente de José Leôncio? “Eles viajam muito, não é?”, questionará o pistoleiro. “De uns tempo pra cá é a torto e a direito”, contará Tenório. “É… Mas tem que ter cuidado, isso é um perigo. Imagine se um troço desse me cai lá do alto?”, dirá Solano.

Tenório, por sua vez, vai lembrar o jagunço de que o ex-amigo faz revisão com frequência em sua aeronave de uso pessoal e de que seria algo arriscado a se fazer. Ele ainda reforçará que é mais fácil uma “vaca cair do céu”.

“Mas às vezes alguma coisa sai do lugar. Um cabo se parte… Nunca se sabe, não é?”, reforçará o pistoleiro. O comentário faz com que o marido de Zuleica fique feliz com a possibilidade de derrubar o avião do inimigo.

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE ‘PANTANAL’:

+ Pantanal: Filó faz pergunta proibida para José Leôncio e clima fica tenso

+ Pantanal: Filó tenta acalmar o coração de Juma, em conversa na tapera

+ Pantanal: José Leôncio terá final trágico e promete causar comoção na trama