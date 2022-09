Pantanal: Tenório marca Alcides para sempre com vingança repulsiva

Confira o resumo dos capítulos de 26 de setembro a 1 de outubro, de ‘Pantanal’. Novela criada por Benedito Ruy Barbosa e escrita por Bruno Luperi, com direção artística de Rogério Gomes e Gustavo Fernandez.

+ Pantanal: Juma não pensa duas vezes ao aceitar pedido especial de Muda

Segunda-feira, 26 de setembro:

José Lucas avisa a José Leôncio que assumirá o filho de Irma, e fica aliviado quando o pai consente em colocar o seu sobrenome na criança. Guta diz à mãe que não confia em Alcides. Maria Bruaca avisa a Guta que irá para o Sarandi antes de o neto nascer. Tibério e Muda se desentendem por causa da vingança contra Tenório. Tenório rende Maria Bruaca e Alcides, e tortura o peão. Alcides diz a Maria Bruaca que Tenório o marcou para sempre. Alcides e Maria Bruaca inventam que foram atacados por uma onça, para justificar seu desaparecimento. Zaquieu questiona Alcides e Maria Bruaca sobre o que aconteceu com eles.

Alcides é torturado por Tenório. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Terça-feira, 27 de setembro:

Zaquieu estranha a falta de reação de Alcides. Muda fica surpresa com a reação de Tibério diante da possibilidade de separação do casal. Filó insiste para que José Leôncio faça exames de saúde. José Leôncio promete consultar o médico, caso Filó o acompanhe. Alcides está deprimido. Tadeu se sente preterido por José Leôncio, e reclama com Zefa. Filó diz a Jove que só entra no avião se Tadeu pilotar o veículo. Filó fica triste ao ouvir José Leôncio chamar Tadeu de ignorante. José Leôncio se nega a viajar com Tadeu. Guta entra em trabalho de parto. Alcides afirma para Tibério que pretende matar Tenório.

Quarta-feira, 28 de setembro:

Alcides diz a Tibério que se tornará um matador. Renato se impressiona com a emoção de Tenório ao saber que o neto nasceu. José Lucas pede Irma em casamento. José Leôncio sente cansaço e resolve viajar para São Paulo com Jove, a fim de fazer exames. Alcides diz a Maria Bruaca que não tem nada mais a oferecer em troca do amor que ela sente por ele. Alcides pede a Zaquieu que consiga a zagaia de José Leôncio. Maria Bruaca confidencia a Filó a profunda tristeza que sente.

Quinta-feira, 29 de setembro:

José Lucas garante a Tadeu que a sela de Joventino é dele, e aconselha o irmão a usá-la. Mariana comenta com Irma que José Lucas é muito honesto e íntegro para ser político. Muda sente o desprezo de Tibério por ela. Zefa flagra Zaquieu no quarto de José Leôncio procurando a zagaia. Filó comemora ao saber por Ari que o resultado dos exames de José Leôncio foi ótimo. Maria Bruaca aconselha Muda a voltar para Tibério e esquecer a vingança, garantindo à moça que Alcides vai matar Tenório. Filó fica intrigada quando Ari lhe comunica que José Leôncio a colocou como sócia da empresa. José Lucas avisa que Jove e José Leôncio pegaram mau tempo pelo caminho. Alcides desabafa com Zaquieu, que o aconselha a procurar ajuda. Todos estão apreensivos à espera de José Leôncio e Jove.

José Lucas pede Irma em casamento. (Foto: Globo/João Miguel Júnior)

Sexta-feira, 30 de setembro:

José Leôncio elogia o desempenho de Jove e o responsabiliza pelos dois chegarem a salvo à fazenda. José Leôncio afirma a si mesmo que não fará a cirurgia que o médico indicou. Muda promete dizer a Zaquieu onde está a zagaia se o peão garantir que a arma será usada para matar Tenório. Prometendo guardar segredo, Juma conta a Filó que o Velho do Rio afirmou que Tadeu não é seu neto biológico. José Leôncio repreende Tadeu por ter usado a sela do avô Joventino. Tadeu avisa ao pai que só casa com Zefa se José Leôncio se casar com Filó. José Leôncio cavalga com Jove atrás de um gado, realizando o sonho que tinha quando o filho nasceu. Maria Bruaca fica comovida ao saber por Marcelo que o neto nasceu.

Sábado, 1 de outubro:

Tenório não gosta de saber que Maria Bruaca ainda está na fazenda de José Leôncio. Alcides insiste na ideia de que não pode mais ficar junto a Maria Bruaca. Alcides se surpreende com a decisão de Zaquieu de ajudá-lo a matar Tenório. Tenório não deixa Marcelo buscar Maria Bruaca para conhecer o neto, afirmando que a ex-mulher não entra mais em sua fazenda. Ari avisa a José Leôncio que o médico está cobrando os exames que o fazendeiro não fez. José Leôncio declara seu amor a Filó. Filó se preocupa com a decisão de José Leôncio de participar de uma comitiva com os três filhos. Alcides e Zaquieu estão de tocaia, na fazenda de Tenório, esperando o grileiro para atacá-lo.

Alcides e Zaquieu se juntam para matar Tenório. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Saiba o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ Rebolando, Juliana Bonde mostra o que faz com pirulito quando ninguém vê: “É bem isso”

+ Cara e Coragem: Rico incentiva Lou a contar a verdade para Pat

+ Gabi Martins posa com look de couro e transparente com volume quase saindo: “Merece zoom”