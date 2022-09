Pantanal: Tenório se arrisca ao aceitar pedido inusitado de Renato

Solano (Rafa Sieg) chegará nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. O matador de aluguel, contratado por Tenório (Murilo Benício), gera desconfianças em Renato (Gabriel Santana), Guta (Julia Dalavia) e Roberto (Caue Campos). Os irmãos vão comentar suas suspeitas sobre a verdadeira identidade do novo morador da região.

Incomodado, Renato vai questionar o pai sobre o assunto. Logo de início, Tenório assumirá que Solano não é apenas um peão. O fazendeiro contará que pretende matar José Leôncio (Marcos Palmeira) e toda a família para tomar posse das terras do vizinho. Renato se mostrará interessado no plano do pai.

Ao perceber a insistência filho, Tenório arriscará dizendo que o rapaz tem muito o que aprender. “Se o senhor tiver saco pra me ensinar…”, entregará Renato. “Vai depender do quanto você tiver disposto a conhecer do teu pai”, rebaterá o fazendeiro.

Rafa Sieg interpretará o assassino Solano. (Foto: TV Globo/ João Miguel Jr.)

Juma aparecerá grávida nas próximas semanas de ‘Pantanal’ A novela das nove da TV Globo terá uma passagem de tempo de alguns meses nos próximos capítulos. Juma (Alanis Guillen) aparecerá grávida de quatro meses, com uma barriguinha bem visível. E será o Velho do Rio (Osmar Prado) que vai anunciar que a moça terá uma menina. Você pode conferir mais desse momento aqui. Veja Juma grávida:

Após passagem de Tempo, Juma aparecerá grávida. (Foto: Fábio Rocha/ TV Globo)

