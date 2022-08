Pantanal: Tenório se choca ao reencontrar Bruaca na fazenda de Zé Leôncio

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (15) Tenório (Murilo Benício) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) deram um de frente com o outro na fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). O fazendeiro apareceu no vizinho para pedir ajuda para procurar Roberto (Caue Campos) e Renato (Gabriel Santana), que estão perdidos pela região.

+ Pantanal: Roberto e Renato se perdem de barco e Zuleica se desespera

“Apesar dos pesares, nós somos vizinhos, não somos? Hoje é ocê quem precisa de ajuda. Amanhã, posso ser eu quem vou precisar”, diz Zé, tentando despachá-los o mais rápido possível, para evitar qualquer encontro desconfortável.

Mas os esforços foram inúteis. Maria cruzou a sala na hora que o ex-marido estava lá. Tenório fica completamente chocado e questiona a situação. “O que é que você tá fazendo aqui?”, questiona ele. Mesmo amedrontada, Bruaca não arreda o pé.

Tenório questiona a presença de Bruaca, na casa de Zé Leôncio. (Foto: Globo)

José Lucas rompe noivado com Érica Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’ José Lucas (Irandhir Santos) vai descobrir que foi enganado pela amada e decidirá retornar à fazenda do pai. Prestes a se casar com Érica (Marcela Fetter), já na igreja, o peão ficará sabendo que a noiva sofreu um aborto espontâneo.

“Isso aconteceu semana passada”, informará Érica, deixando o noivo em completo choque. “E ocê não me disse nada?”, questionará ele. “Eu não queria ter te escondido nada, mas…, mas eu tive medo”, dirá ela. “Ocê fez bem… Em ter me contado a verdade, Érica… Ocê fez muito bem”, irá responder José Lucas.

Ibraim (Dan Stulbach) interromperá a conversa, dizendo que os convidados estão indo embora. Vendo que o pai da noiva só se preocupada com a vida pública, José Lucas decide da vida em São Paulo e do casamento com Érica. Com isso, retornará à fazenda de Zé Leôncio, onde irá atualizar a todos sobre os últimos ocorridos.

Após revelação, José Lucas não vai mais se casar com Érica. (Foto: Divulgação/ Globo)

Saiba o que está rolando na TV:

+ Catia Fonseca se revolta no ao vivo com vaquinha para o goleiro Bruno

+ Cara e Coragem: Rico e Lou finalmente se beijam; confira os próximos acontecimentos da novela das sete

+ Além da Ilusão: Mesmo com confissão de Matias, Davi tem pedido de revisão criminal negado