Pantanal: Tenório surta ao descobrir que Marcelo não é seu filho, veja imagens

O clima ficou tenso na fazenda de Tenório (Murilo Benício), em ‘Pantanal’. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (12), Renato (Gabriel Santana) questionou Zuleica (Aline Borges) sobre Marcelo (Lucas Leto) não ser filho do fazendeiro. No momento em que ia revelar a verdade ao filho, a enfermeira não percebeu que o marido estava na porta da cozinha.

+ Pantanal: Sob ameaça de uma faca, Alcides recebe recado de Trindade

A confusão se inicia! A família toda aparece no local, após ouvir a gritaria. Renato tenta acalmar Tenório, mas Zuleica pede para os filhos e Guta (Julia Dalavia) o deixarem sozinhos para conversar.

O fazendeiro fica indignado com a história da enfermeira. Mais tarde, Zuleica aparece para conversar com Tenório, mas ele dispensa a mulher, dizendo que “está morto” por dentro.

Tenório surta ao descobrir que Marcelo não é seu filho biológico. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Zaquieu brigará com Tadeu e ameaçará capar o peão Parece que o desentendimento entre Tadeu (José Loreto) e Zaquieu (Silvero Pereira) não tem fim em ‘Pantanal’. Nos capítulos futuros da novela das nove, será o ex-mordomo quem causará a raiva do peão. A briga começará com o filho de Filó (Dira Paes) desabafando com os outros peões sobre a sela de prata.

Tadeu irá falar que o objeto do Velho Joventino deveria ser dele, já que Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) não dão a devida importância. Zaquieu minimizará o sentimento do peão, dizendo que trata “só de uma sela”. O rapaz ficará irritado e pegará o ex-mordomo pelo colarinho. Zaquieu ameaçará “capar” o filho de Filó. Tibério (Guito) insistirá para os dois se soltarem, até que Tadeu baixará a guarda, dará as costas e irá embora dali.

Zaquieu ameça ‘capar’ Tadeu, durante discussão. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Veja o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ Jojo Todynho e Blogueirinha protagonizam barraco polêmico em programa ao vivo no Multishow

+ Geisy Arruda resolve se filmar na cozinha sem calcinha e rebola: “Não censuraram ainda”

+ Cobra Kai: 5ª temporada da série de Xolo Maridueña chega a Netflix