Pantanal: Tenório tortura Alcides no capítulo desta segunda (26), Confira as imagens da vingança

No capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira (26), Tenório (Murilo Benício) finalmente irá se vingar de Alcides (Juliano Cazarré), por conta da aproximação do peão com Maria (Isabel Teixeira), em ‘Pantanal’. O fazendeiro irá fazer o casal de refém na tapera de Juma (Alanis Guillen), que se encontra vazia no momento.

Tenório irá flagrar o casal na cama do galpão de sua fazenda, matando saudade dos velhos tempos. O fazendeiro apontará arma e irá fazer Alcides e Maria de reféns. Ele obrigará os dois a entrarem no barco em direção à tapera.

Lembrando que a cena não será explícita para o público, iremos apenas assistir ao horror de Maria. Mas, o relato a seguir, contém a descrição de um momento sensível, de agressão, que pode desencadear diferentes emoções.

Tenório tortura Alcides com artefato. Maria irá apenas escutar os gritos do peão. (Foto: Globo)

Tenório irá amarrar Alcides e Bruaca na tapera. Num momento de fúrias, o fazendeiro jogará Maria para fora da tapera e irá atacar Alcides. Tenório irá torturar o peão. Bruaca sofrerá do lado de fora, com os gritos do peão.

Por Alcides, Maria vai querer se vingar de Tenório Maria irá ficar horrorizada com a violência que Alcides sofreu na mão de Tenório, em ‘Pantanal’. Nos próximos capítulos da novela das nove, a mãe de Guta (Julia Dalavia) sentirá as dores do peão e, diante do silêncio dele em contar o que aconteceu, será ela que vai querer se vingar do ex-marido.

“Ocê não contou nada pra ninguém, contou?”, questionará Alcides, preocupado. “Fala pra mim, Alcides: o que ele te fez?”, responderá Maria. “Eu não sou mais o homem que ocê conheceu. Aquele Alcides tá morto, Maria”, dirá o peão. “Agora quem não tem pressa de ir embora sou eu!”, dirá Maria, com raiva de Tenório e propõe pensar num jeito de pegar o ex-marido.

Maria propõe vingança contra Tenório para Alcides. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

