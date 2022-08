Pantanal: Trindade vai embora da fazenda, confira o que vai rolar nos próximos capítulos da novela das nove

Confira o resumo dos capítulos de 22 a 27 de agosto, de ‘Pantanal’. Novela de Benedito Ruy Barbosa e escrita por Bruno Luperi, com direção artística de Rogério Gomez e Gustavo Fernandez.

Segunda-feira, 22 de agosto:

José Leôncio está disposto a ajudar Maria Bruaca na luta pelos seus direitos. Zaquieu alerta Trindade que Irma pode deixar o peão. Roberto e Renato pedem para Zuleica dizer a Tenório que eles querem voltar para São Paulo. Maria Bruaca conversa com advogada que a orienta em relação ao divórcio. Filó tem medo de Tenório agir com represália contra José Leôncio.

José Leôncio e Filó decidem ajudar Maria a lutar pelos seus direitos. (Foto: Divulgação/ TV Globo)

Terça-feira, 23 de agosto:

Tenório avisa a Roberto e Renato que os filhos terão que se sustentar sozinhos. José Leôncio pede a Juma que nunca assine nada relacionado às terras da nora. Trindade avisa a Irma que irá embora, por amor ao filho que ela carrega no ventre. José Leôncio tenta tranquilizar Mariana a respeito de Trindade. Zuleica não esconde de Guta o medo que sente de Tenório descobrir que Marcelo não é seu filho. Irma diz a Mariana que pressente que Trindade irá desaparecer de sua vida.

Quarta-feira, 24 de agosto:

José Leôncio cobra uma postura mais firme de Maria Bruaca, que demonstra arrependimento de ter aceitado lutar por seus bens na Justiça. Mariana convence Maria Bruaca de que ela tem direitos como ex-mulher de Tenório. Trindade se despede de Irma, enquanto ela dorme. José Leôncio fica surpreso com a saída de Trindade da fazenda. Marcelo pergunta a Zuleica quando a mãe estará pronta para contar a verdade sobre seu pai. Érica pede para conversar com José Lucas antes da cerimônia do casamento.

Quinta-feira, 25 de agosto:

Jove convence Tibério a contratar Zaquieu como peão, no lugar de Trindade. Zaquieu oferece seu quarto para Alcides dormir com Maria Bruaca. Ibraim e Ingrid repreendem Érica por contar a verdade a José Lucas. José Leôncio sente orgulho de José Lucas. O comparsa de Tenório avisa que enquanto o grileiro não resolver suas pendências com Maria Bruaca, ele não poderá vender nenhum bem.

Érica conta a José Lucas que perdeu o bebê no dia do casamento. (Foto: Globo)

Sexta-feira, 26 de agosto:

Tenório conta a Zuleica que está com as contas bloqueadas devido à ação que Maria Bruaca moveu na Justiça. José Leôncio alerta Alcides para uma possível vingança de Tenório. Maria Bruaca enfrenta Tenório. José Lucas pede para José Leôncio tomar cuidado com Tenório.

Sábado, 27 de agosto:

Zuleica ameaça deixar a fazenda com seus filhos e Guta, caso Tenório continue a fazer ameaças contra Maria Bruaca. José Lucas teme que Tenório possa realizar algo contra José Leôncio. Tenório pensa em atentar contra as vidas de Maria Bruaca, Alcides e da família Leôncio. Mariana planeja comprar a fazenda de Maria Bruaca.

Tenório ameaça matar Alcides e Maria Bruaca. (Foto: Globo)

