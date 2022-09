Pantanal: Velho do Rio aparecerá por um instante para Irma, em retrato

Irma (Camila Morgado) não é mais a mesma, depois que engravidou de Trindade (Gabriel Sater). No capítulo deste sábado (03), durante uma conversa com a mãe, Mariana (Selma Egrei), a tia de Jove conseguirá, por um pequeno instante, ver o Velho do Rio (Osmar Prado) na foto.

+ Pantanal: Tenório se arrisca ao aceitar pedido inusitado de Renato

“Você viu aquilo?”, pergunta ela, assustada, ao passar pelo retrato na sala. “Eu vi um Velho, mãe. Bem aqui, nessa foto. Que estranho…”, continua, ao ver que a entidade não está mais na imagem.

Mariana dirá ser coisa da cabeça da filha. Irma irá negar a fala da mãe, acrescentando que Trindade jurou ter visto o Velho na foto. “(…) esqueça essa história de Velho, de Cramulhão, de filho ou neto do Cramulhão, Irma. Não tem ninguém nessa foto, e assunto encerrado!”, dirá Mariana, irritada.

Irma conseguirá enxergar o Velho do Rio no retrato por um instante. (Foto: Globo)

Mariana fará proposta tentadora para filho de Tenório Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, Mariana planeja fechar acordo com Marcelo (Lucas Leto). A avó de Jove (Jesuíta Barbosa) toma essa atitude, após ter feito negócio com José Leôncio (Marcos Palmeira), na compra de gado e estar interessada em adquirir a parte de Maria (Isabel Teixeira) da fazenda de Tenório (Murilo Benício). Ari (Claudio Galvan) irá informar Mariana, por meio de uma chamada de vídeo, que os potencias compradores podem dar para trás na transação.

Agora entra o filho de Tenório na sala. Mariana não perde tempo e explica o negócio. “Se nós não encontrarmos uma solução para isso, deixaremos de vender mil e quinhentas cabeças. E, o pior, alguém vai vir e vender no nosso lugar”, propõe. “Eu vou pensar”, responde Marcelo. Mariana finalizará a proposta, dizendo que não é todos os dias que uma oportunidade como essa aparece.

Mariana propõe negócio para Marcelo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Veja as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ Verde e amarelo! Anitta usa fio-dental com bandeira do Brasil e tira foto do bumbum molhado

+ Pantanal: Mesmo com vontade, Zefa se recusa a transar com Tadeu novamente

+ José Loreto e Rafa Kalimann tomam banho de ducha ao ar livre: “Afeto em abundância”