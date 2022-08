Pantanal: Velho do Rio diz à Juma que a mãe está mais próxima do que ela imagina

Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, Juma (Alanis Guillen) ficará sabendo que Maria Marruá (Juliana Paes) retornará. Grávida, a menina-onça está sofrendo um segundo luto pela mãe, já que a onça em que ela tinha se transformado foi morta.

Durante uma viagem de Jove (Jesuíta Barbosa) a Campo Grande, Juma decidirá retornar à tapera e irá encontrar o Velho do Rio (Osmar Prado) lá. Numa conversa sobre como a moça veio até a tapera, a entidade revela que Juma está esperando uma menina.

“Vai ser menina a sua filhota… (…) E eu vou tá aqui, esperando por ela, como lhe disse…”, diz o Velho. Juma, então, questiona sobre a onça que foi morta, a mesma em que sua mãe tinha se encantado. “Não, Juma, não era sua mãe, não. Quando mataram a pintada, a tua mãe não tava mais nela”, esclarece a entidade.

Velho do Rio contará para Juma que ela está esperando uma ‘oncinha’. (Foto: Globo)

Juma pergunta onde está sua mãe agora e o Velho faz uma revelação à menina. “Pras certas perguntas, não existe resposta. Mas ocê cuide bem dessa oncinha que ocê tá trazendo na sua barriga”, diz a entidade, partindo, misterioso como sempre.

Bêbados, Tenório e Renato terão luta mortal com a onça Marruá Um deles não irá sair vivo desse encontro. Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, após beber um pouco mais do que o normal, Tenório (Murilo Benício) e Renato (Gabriel Santana) terão que enfrentar a onça Marruá. Irritado com a sucuri, que quase o atacou nos últimos capítulos, o fazendeiro decidirá ir atrás do animal, querendo vingança. Na saída da fazenda, Renato segura o pai e os dois irão atrás da cobra, indignados.

Mas eles serão surpreendidos com um esturro da onça Marruá. Tenório se recusa a fugir do animal. Quando o fazendeiro fizer o movimento para sacar a arma, a onça pulará em seu peito. Tenório gritará para o filho atirar, já que a pista caiu perto de Renato. Após o barulho do tiro cortar o ar, o fazendeiro abrirá os olhos e verá o sangue da onça sobre ele.

Renato irá atirar contra a onça Marruá. (Foto: Globo)

